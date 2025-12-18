به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی استان مرکزی، با وجود کاهش نسبی شدت بارش‌ها از روز پنجشنبه، فعالیت سامانه بارشی همچنان در سطح استان ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات، بارش برف در مناطق مختلف به‌ویژه نواحی مرتفع و سردسیر رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بارش‌ها در روز جمعه نیز تداوم خواهد داشت و نیمه جنوبی استان بیشترین حجم بارش برف را تجربه خواهد کرد.

در این بازه زمانی کاهش دید افقی به دلیل مه، لغزندگی سطح جاده‌ها، وزش باد و کولاک برف از مخاطرات اصلی این سامانه است که می‌تواند تردد در محورهای مواصلاتی به‌ویژه مسیرهای کوهستانی را با اختلال مواجه کند.

اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار نارنجی، از شهروندان و رانندگان خواسته است ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با عبور سامانه بارشی از اواخر جمعه شب، روند کاهش دما در استان مرکزی تشدید خواهد شد و طی روزهای آغازین هفته آینده یخبندان گسترده در اغلب مناطق استان دور از انتظار نیست همچنین کشاورزان، دامداران و دستگاه‌های خدمات‌رسان تمهیدات لازم را برای مقابله با سرمای شدید پیش‌رو اتخاذ کنند.