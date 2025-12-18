به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدارهای نارنجی شماره ۴ و قرمز شماره ۱، تا اوایل هفته آینده به طور متناوب در سطح استان کرمان، بارش برف و باران، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد و وقوع پدیده مه گرفتگی و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

همچنین موج جدید بارش‌ها از امروز پنجشنبه آغاز و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و از امشب تا بعدازظهر جمعه بیشترین میزان بارش را در سطح استان کرمان خواهیم داشت.

بر اساس این اطلاعیه، علاوه بر تداوم آب گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها و لغزندگی سطح جاده‌ها به ویژه در راه‌های مواصلاتی مناطق سردسیر و گردنه‌ها محتمل می‌باشد.

بارندگی برای نیمه جنوبی و نواحی مرکزی از شدت بیشتری برخوردار و قابل ملاحظه بوده، به طوری که در برخی نقاط نیمه جنوبی بارش‌های سنگین را خواهیم داشت.

همچنین با توجه به هشدار نارنجی شماره ۵ از فردا جمعه کاهش محسوس دما به طور میانگین ۴ تا ۱۰ درجه در سطح استان کرمان و به صورت نقطه‌ای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه خواهیم داشت.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی کرمان با توجه به کاهش محسوس دما از اواسط وقت فردا، در عمده نواحی شمالی و مرکزی بارش این استان به صورت برف خواهد بود و از روز شنبه علاوه بر بارش پراکنده برف در اکثر نقاط مه غلیظ و یخ زدگی معابر پیش بینی می‌شود.

هوای سرد زمستانی نیز تا اواسط هفته آینده در استان کرمان ادامه خواهد داشت.