هوای مازندران ابری همراه با بارش پراکنده باران است

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران وضعیت هوای استان را در روز پنجشنبه با بارش متناوب باران، همچنین وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و در ارتفاعات مهآلود استان بارش متناوب برف پیش بینی کرد.
از روزهای گذشته نیز هشدار هواشناسی در استان صادر شد و منطقه اثر این سامانه، کل سطح استان مازندران اعلام شده و هواشناسی نسبت به بروز مخاطراتی از جمله آبگرفتگی معابر شهری، بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روانآبها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی هشدار داده است. همچنین احتمال خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان وجود دارد.
هواشناسی مازندران در توصیههایی از شهروندان و دستگاههای اجرایی خواست نسبت به پاکسازی کانالهای هدایت آب، خودداری از اسکان در حریم رودخانهها و مسیلها، احتیاط در تردد جادهای بهویژه در محورهای کوهستانی و تجهیز خودروها به وسایل زمستانی اقدام کنند.
همچنین پرهیز از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، محکمسازی سازههای کممقاوم، اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی بهویژه راهداری برای برفروبی محورهای کوهستانی مورد تأکید قرار گرفته است.
نظر شما