اسحاقی: سوت قطار بیرجند در دولت پزشکیان به صدا درآید

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی، صبح پنجشنبه در دیدار رئیسجمهور با فعالان فرهنگی استان خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیتهای راهبردی خراسان جنوبی بر لزوم تصمیمگیریهای فوری و عادلانه در حوزه مرز، راهآهن، آب، انرژی، سلامت و سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی افزود: خراسان جنوبی، بهویژه قائنات و زیرکوه، مجموعهای کامل از ایران است؛ از شهر و روستا تا عشایر، اهل سنت و تشیع که در کنار هم زندگی مسالمتآمیز دارند و این خود یک ظرفیت ملی است.
نماینده مردم زیرکوه و قاین در مجلس با اشاره به مرز یزدان تصریح کرد: در دولت آقای پزشکیان، مرز یزدان بهعنوان دومین مرز رسمی استان با افغانستان تصویب و احیا شد.
وی افزود: این مرز در دهه ۸۰ موفقترین مرز کشور بود و اکنون همه زیرساختهای آن آماده است و انتظار داریم وزارت امور خارجه با سرعت، موضوع را با دولت افغانستان نهایی کند.
اسحاقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پروژه راهآهن گفت: از مسیر یونسی تا قائن و بیرجند حدود ۲۷۰ کیلومتر مسیر تعریف شده که ۱۲۰ کیلومتر آن آماده ریلگذاری است و بخش باقیمانده نیز پیشرفت فیزیکی دارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس افزود: از رئیسجمهور میخواهیم صریحاً اعلام کنند که در دولت ایشان، سازمان برنامه و بودجه مکلف است سوت قطار بیرجند را به صدا درآورد.
وی افزود: رئیس جمهور بارها نشان دادهاند که اگر آمار کارشناسی به ضرر مردم باشد، آن را اصلاح میکنند.
اسحاقی درباره آبهای زیرزمینی گفت: میلیونها لیتر آب از این استان به سمت افغانستان خارج میشود و درخواست داریم وزارت نیرو مکلف شود برای مهار این منابع، احداث سد، بند یا مجتمعهای کنترلی را بررسی و اجرا کند.
وی افزود: در مناطق صفر مرزی، اگر کشاورز آب را برداشت نکند، به دلیل شیب زمین، آب از کشور خارج میشود، اما برق چاهها به بهانه ناترازی قطع میشود که این ناترازی باید در نقاط دیگر جبران شود.
اسحاقی در حوزه نهادههای دامی اظهار کرد: ما ارز یا واردات نمیخواهیم؛ تنها درخواست تسهیلات کوتاهمدت داریم. اگر این حمایت انجام شود، دامداران و عشایر خراسان جنوبی میتوانند بخش قابل توجهی از گوشت کشور را تأمین کنند.
وی با انتقاد از محدودیتهای سوختی گفت: استان خراسان جنوبی به ناحق با برچسب قاچاق سوخت مواجه شده است پرا که سوخت قاچاق از استان عبور میکند، اما محدودیتها برای مردم این استان اعمال میشود که درخواست داریم این عنوان و محدودیتها برداشته شود.
نماینده مردم زیرکوه و قاین در مجلس درباره شهرکهای صنعتی افزود: با وجود نبود زیرساختهایی مانند راهآهن، پرواز و آب، قیمت زمین در شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی بالاست و اگر هدف جذب سرمایهگذار است، باید مشوقهایی مانند واگذاری رایگان یا ارزان زمین در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به وضعیت کادر درمان گفت: هیچ مشوق مؤثری برای ماندگاری پزشکان و متخصصان در استان وجود ندارد و تأخیر طولانی در پرداخت کارانهها و مطالبات بیمهای، انگیزه خدمت را از بین برده است.
اسحاقی در جمعبندی سخنان خود گفت: ما با جان و دل از رئیسجمهور حمایت میکنیم، زیرا ایمان داریم که میتوانند، تصمیمهای بزرگ بگیرند.
