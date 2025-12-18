محور فیض آباد-سانیج -سخوید مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محور فیض آباد - سانیج - سخوید به علت بارش سنگین برف و کولاک تا اطلاع ثانوی مسدود است.

از تمامی شهروندان و اهالی محترم استان یزد تقاضا می‌شود به هیچ عنوان در این محور تردد نداشته باشند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.