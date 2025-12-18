به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه در نشست رئیس‌جمهور با فرهیختگان و فعالان فرهنگی خراسان‌جنوبی، نمایندگان اهل‌سنت و نخبگان علمی با بیان انتقادها و مطالبات خود در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و فرهنگی، نسبت به حل مشکلات استان ابراز امیدواری کردند.

مولوی عبدالهی، برگزیده روحانیت اهل سنت در این نشست اظهار کرد: باید برای این استان قدم‌های بیشتری برداشته شود.

وی ادامه داد: در اتفاق ناگواری که رژیم اسرائیل در حمله به کشور عزیزمان انجام داد در جنگ ۱۲ روزه اتحاد ما چندین برابر شد و با سلاح اتحاد بر سر دشمن کوبیدیم.

مولوی عبدالهی با بیان اینکه در این استان ظرفیت‌های خوبی وجود دارد، گفت: مرز یکی از این ظرفیت‌ها است که برای اقتصاد مردم بسیار تأثیر گذار است و مرز باید حمایت شود.

امام جمعه اهل سنت درمیان گفت: راه‌های شهرستان درمیان مشکلاتی دارد به ویژه راه‌های مرزی که باید برای این کار اعتباری گذاشته شود و همچنین باند دوم محور اسدیه بیرجند کار آن شروع شده و باید در روند کار تسریع شود تا زودتر به اتمام برسد.

وی تاکید کرد: واحدهای تولیدی که در سطح استان داریم باید حمایت و استفاده از شایستگان اهل سنت در پست‌های مدیریتی بیشتر شود.

وی گفت: وضعیت معیشت مردم مطلوب نیست و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و جلوگیری از تورم و ارزش پول ملی باید تلاش‌های مستمری انجام شود تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشیم.

قصه‌های گنج و رنج کویرنشینان

محمد هادی شهاب برگزیده جامعه روحانیت استان در این جلسه با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای مردمی فهیم و مهربان است، گفت: امروز ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه است و بیرجند و خراسان جنوبی مهد پرورش بزرگانی در حوزه دانشگاه و حوزه است.

وی تاکید کرد: مردم ما با وجود موقعیت استراتژیک و معادن فراوان و نیروهای تحصیل کرده استان، در شرایط دشواری به سر می‌برند.

شهاب بیان کرد: دانشگاه بیرجند دارای اساتید و دانشجویان بسیاری است اما به دلیل فراهم نبود شرایط، با مهاجرت اساتید دانشگاه مواجه هستیم که سبب ایجاد نگرانی‌های در این خصوص شده است.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که با توکل بر خداوند متعال سفر شما به خراسان جنوبی سبب اقدامات خوبی برای حل مشکلات این استان شود.

سرمایه گذاری روی نخبگان فرصت است

مهدی افضلیان نخبه علمی خراسان جنوبی هم در ادامه این نشست گفت: نخبگان تنها قشری هستند که همه معتقد به توانمندی‌های علمی آنها هستند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری بر روی نخبگان هزینه نیست بلکه فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری برای حل مشکلات استان است.

افضلیان با بیان اینکه نخبگان هیچ انتظاری از شما جز ایجاد فرصت مناسب برای توسعه میدان مسئولیت‌ها با بهره گیری از نخبگان ندارند، ادامه داد: بهره گیری از نخبگان می‌تواند زمینه ساز تربیت مدیران آینده باشد که این موضوع سبب کاهش مهاجرت و افزایش تعلق اجتماعی خواهد شد.

این نخبه علمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره بهره گیری از نخبگان گفت: با تصویب آئین نامه جذب نخبگان تاکنون تنها زمینه به کارگیری نخبگان در دستگاه‌های اجرایی فراهم شده است اما دانشگاه‌ها تمایلی برای جذب نخبگان به عنوان اعضای هیئت علمی ندارند.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح تربیت مدیران آینده که با همکاری استاندار در حال اجرا است، نیازمند اختصاص اعتبار هستیم.

افضلیان خاطرنشان کرد: همچنین در خواست اختصاص اعتبار برای ایجاد جهش در حوزه اقتصاد دانش بنیان استان را داریم.