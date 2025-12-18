وزیر جهاد کشاورزی حرم مطهر حضرت معصومه(س) را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه به همراه هیئتی و با استقبال استاندار قم و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان وارد قم شد.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشرف به حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها بارگاه نورانی دخت موسی بن جعفر علیه السلام را زیارت کرد.
نوری همچنین بر سر مزار مراجع فقید و علمای مدفون در حرم مطهر بانوی کرامت حضور یافت و فاتحهای قرائت کرد.
وی در ادامه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، با وی دیدار و گفتگو کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار گزارشی جامع از فعالیتها، اقدامات و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید، توزیع و تأمین امنیت غذایی کشور ارائه کرد و بر ضرورت تقویت همکاری بین دستگاههای اجرایی و نهادهای دینی برای ارتقای سطح خدمترسانی به مردم تأکید نمود.
استاندار قم و رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این نشست حضور داشتند و ضمن ارائه گزارشهایی از ظرفیتها و پروژههای کشاورزی استان، بر اهمیت همافزایی و هماهنگی در جهت پایداری تولید و بهبود معیشت کشاورزان تأکید کردند.
نوری قزلجه در این دیدار، اهمیت توجه به بخش کشاورزی به عنوان موتور تأمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت مردم را یادآور شد و بر ضرورت پیگیری مستمر برنامههای دولت در این حوزه با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و نهادهای دینی تأکید کرد.
نظر شما