به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی شامگاه شنبه در اجلاسیه اساتید، مبلغان و مدرسان حوزه علمیه مازندران با اشاره به اهمیت همزمان تعلیم، تربیت و تبلیغ اظهار کرد: هر یک از این عرصهها مخاطبان خاص خود را دارند و باید برای ارتباط مؤثر با آنان برنامهریزی شود.
وی با اشاره به فعالیت حدود دو هزار طلبه در حوزههای علمیه مازندران افزود: مبلغان نیز علاوه بر فعالیتهای تبلیغی، وظایف و مسئولیتهای سازمانی مشخصی بر عهده دارند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با طرح این پرسش که چه میزان از جامعه مخاطب مستقیم فعالیتهای آموزشی و تبلیغی حوزههای علمیه هستند، گفت: نباید دایره مخاطبان خود را به افرادی که در جلسات، برنامهها و فعالیتهای حوزوی حضور دارند محدود کنیم.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از جامعه در شمار متعلمان و مستمعان مستقیم ما قرار ندارند و لازم است برای برقراری ارتباط رسانهای و تبلیغی با این افراد تلاش بیشتری صورت گیرد؛ چراکه بیتوجهی به این بخش میتواند زمینه تأثیرپذیری آنان از جریانهای انحرافی و فتنه را فراهم کند.
آیتالله محمدیلائینی بر ضرورت جذب حداکثری تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم بخشی از جامعه را که امروز مخاطب مستقیم حوزه نیستند، به دایره مخاطبان و همراهان خود اضافه کنیم و برای این کار از ظرفیتهای مختلف تبلیغی و رسانهای بهره بگیریم.
وی همچنین به شرایط معیشتی حوزویان اشاره کرد و افزود: باید برای رفع مشکلات جامعه روحانیت، از مبلغان و روحانیون طرح هجرت و مستقر گرفته تا اساتید و طلاب، تلاش بیشتری صورت گیرد و به نیازهای آنان توجه شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تقدیر از مسئولان مدارس علمیه که با وجود مشکلات، امور این مراکز را با دشواری اداره میکنند، اظهار کرد: تلاشهای آنان شایسته قدردانی است و امیدواریم با توکل بر خداوند، تهذیب نفس، تقوا و عنایت حضرت ولیعصر(عج)، زمینه توفیق و موفقیت بیشتر در این مسیر فراهم شود.
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