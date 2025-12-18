  1. استانها
  2. قم
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

موحدی: اقتدار قضایی به معنای تندی و سخت‌گیری بی‌جا نیست

قم-معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: اقتدار قضایی هرگز به معنای تندی و سخت‌گیری بی‌جا نیست و قاضی باید بداند که قدرت واقعی او در قلمش متجلی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موحدی ظهر پنجشنبه در مراسم تحلیف ۸۰ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضائی که در قالب نخستین دوره طرح شهید آیت‌الله رازینی و در شبستان حضرت زهرا (س) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: آغاز مسیر قضاوت در جوار کریمه اهل‌بیت (س) و ادای سوگند قضائی در این فضای معنوی، سرمایه‌ای ارزشمند برای ورود به مسئولیتی خطیر و سرنوشت‌ساز است.

وی گفت: قضاوت در نظام جمهوری اسلامی نه یک شغل اداری و نه صرفاً منبع ارتزاق، بلکه مسئولیتی الهی و تکلیف‌مدار است که ریشه در باورهای دینی و تعهدات شرعی قاضی دارد و همین امر، حساسیت این جایگاه را دوچندان می‌کند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه افزود: ورود به دستگاه قضائی با نگاه صرفاً شغلی، خطایی جدی محسوب می‌شود، چرا که منصب قضاوت، امانتی الهی است و صیانت از شأن آن، نیازمند تقوا، اخلاص، عدالت‌محوری و احساس مسئولیت دائمی است.

وی با اشاره به اهمیت دوره‌های آموزشی و تکمیلی قضات جدیدالورود بیان کرد: این دوره‌ها صرفاً به آموزش‌های فنی و حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه تقویت بنیان‌های فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی قضات نیز از اهداف اصلی آن است، زیرا قاضی در نظام اسلامی، مأمور به اجرای عدالت الهی است.

موحدی ادامه داد: انتظار از قضات جوان آن است که همواره ارتباط خود را با علم، دانش حقوقی روز و تجربه قضات پیشکسوت و خوش‌نام حفظ کنند، آرا خود را بر پایه دقت علمی صادر کنند و در رفتار قضائی، حلم و متانت را سرلوحه قرار دهند.

وی گفت: اقتدار قضائی هرگز به معنای تندی و سخت‌گیری بی‌جا نیست و قاضی باید بداند که قدرت واقعی او در قلمش متجلی می‌شود، قلمی که می‌تواند سرنوشت دنیوی و اخروی افراد و حتی خود قاضی را رقم بزند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به نام‌گذاری این دوره به نام شهید آیت‌الله رازینی افزود: این شهید والامقام نمونه‌ای روشن از مجاهدت صادقانه، تلاش بی‌وقفه و خدمت خالصانه در دستگاه قضائی بود و زنده نگه‌داشتن نام و سیره او، وظیفه‌ای مهم برای مجموعه قضائی کشور به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه مراسم تحلیف خاطرنشان کرد: این آئین نباید صرفاً به‌عنوان یک تشریفات اداری تلقی شود، بلکه ادای سوگند در محضر حضرت معصومه (س) می‌تواند نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای قضات باشد و با عنایت الهی، روح تقوا، پاک‌دستی و مسئولیت‌پذیری را در وجود آنان تقویت کند.

