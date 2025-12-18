به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موحدی ظهر پنجشنبه در مراسم تحلیف ۸۰ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضائی که در قالب نخستین دوره طرح شهید آیت‌الله رازینی و در شبستان حضرت زهرا (س) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: آغاز مسیر قضاوت در جوار کریمه اهل‌بیت (س) و ادای سوگند قضائی در این فضای معنوی، سرمایه‌ای ارزشمند برای ورود به مسئولیتی خطیر و سرنوشت‌ساز است.

وی گفت: قضاوت در نظام جمهوری اسلامی نه یک شغل اداری و نه صرفاً منبع ارتزاق، بلکه مسئولیتی الهی و تکلیف‌مدار است که ریشه در باورهای دینی و تعهدات شرعی قاضی دارد و همین امر، حساسیت این جایگاه را دوچندان می‌کند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه افزود: ورود به دستگاه قضائی با نگاه صرفاً شغلی، خطایی جدی محسوب می‌شود، چرا که منصب قضاوت، امانتی الهی است و صیانت از شأن آن، نیازمند تقوا، اخلاص، عدالت‌محوری و احساس مسئولیت دائمی است.

وی با اشاره به اهمیت دوره‌های آموزشی و تکمیلی قضات جدیدالورود بیان کرد: این دوره‌ها صرفاً به آموزش‌های فنی و حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه تقویت بنیان‌های فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی قضات نیز از اهداف اصلی آن است، زیرا قاضی در نظام اسلامی، مأمور به اجرای عدالت الهی است.

موحدی ادامه داد: انتظار از قضات جوان آن است که همواره ارتباط خود را با علم، دانش حقوقی روز و تجربه قضات پیشکسوت و خوش‌نام حفظ کنند، آرا خود را بر پایه دقت علمی صادر کنند و در رفتار قضائی، حلم و متانت را سرلوحه قرار دهند.

وی گفت: اقتدار قضائی هرگز به معنای تندی و سخت‌گیری بی‌جا نیست و قاضی باید بداند که قدرت واقعی او در قلمش متجلی می‌شود، قلمی که می‌تواند سرنوشت دنیوی و اخروی افراد و حتی خود قاضی را رقم بزند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به نام‌گذاری این دوره به نام شهید آیت‌الله رازینی افزود: این شهید والامقام نمونه‌ای روشن از مجاهدت صادقانه، تلاش بی‌وقفه و خدمت خالصانه در دستگاه قضائی بود و زنده نگه‌داشتن نام و سیره او، وظیفه‌ای مهم برای مجموعه قضائی کشور به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه مراسم تحلیف خاطرنشان کرد: این آئین نباید صرفاً به‌عنوان یک تشریفات اداری تلقی شود، بلکه ادای سوگند در محضر حضرت معصومه (س) می‌تواند نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای قضات باشد و با عنایت الهی، روح تقوا، پاک‌دستی و مسئولیت‌پذیری را در وجود آنان تقویت کند.