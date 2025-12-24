  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

پاسخ قانون به نوشته‌های «پارک مساوی با پنچری» چیست؟

پاسخ قانون به نوشته‌های «پارک مساوی با پنچری» چیست؟

یک وکیل دادگستری توضیحاتی درباره ابعاد کیفری نوشته‌های «پارک مساوی با پنچری» ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوشتن عبارت‌هایی مانند «پارک مساوی با پنچری» سال‌هاست بر دیوارها و درِ پارکینگ‌ها دیده می‌شود؛ جملاتی که در نگاه نخست تهدیدآمیز به نظر می‌رسند و گاه موجب نگرانی شهروندان می‌شوند. این پرسش مطرح است که آیا چنین عبارات هشداری، از منظر حقوق کیفری، مصداق جرم تهدید محسوب می‌شوند یا خیر؛ موضوعی که یک وکیل دادگستری به بررسی ابعاد قانونی آن پرداخته است.

امین فلاح‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حقوق کیفری ایران، جرم تهدید از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب می‌شود، گفت: قانون‌گذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به‌صراحت این جرم را تعریف کرده و مقرر داشته است هرگاه شخصی دیگری را به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سرّ نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، در صورت تحقق شرایط قانونی، مرتکب جرم شده است.

وی افزود: نکته اساسی در این ماده آن است که تهدید باید متوجه یک شخص معین و قابل شناسایی باشد، چرا که هدف قانون‌گذار حمایت از امنیت روانی فرد مشخص است، نه برخورد با تهدیدهای کلی و نامعلوم. به همین دلیل، استفاده از واژه «دیگری» در متن قانون اهمیت ویژه‌ای دارد.

تهدید عمومی، تهدید کیفری نیست

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مصادیق موضوع تهدید تصریح کرد: تهدید می‌تواند ناظر به ضررهای جانی، مالی، شرفی یا افشای سرّ باشد و قانون‌گذار حتی تصریح کرده که تحقق جرم، منوط به مطالبه مال یا انجام عمل خاصی نیست؛ یعنی جرم تهدید، جرمی مطلق محسوب می‌شود.

فلاح‌نژاد ادامه داد: با این حال، تحقق این جرم مستلزم آن است که خوف و نگرانی در همان شخص مشخصی ایجاد شود که تهدید متوجه اوست. عباراتی مانند پارک مساوی با پنچری یا پارک مساوی با انفجار که به‌صورت عمومی روی دیوار یا در پارکینگ‌ها نوشته می‌شود، مخاطب مشخصی ندارد و معلوم نیست متوجه چه فردی، در چه زمان و نسبت به چه مالی است.

هشدار عرفی یا جرم قانونی؟

وی تأکید کرد: هرچند این قبیل عبارات ممکن است از نظر عرفی یا اخلاقی ناپسند یا تنش‌زا تلقی شوند، اما از منظر حقوق کیفری، فاقد یکی از ارکان اساسی جرم تهدید هستند و در نتیجه مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نمی‌شوند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بدیهی است اگر همین عبارات به‌صورت شخصی‌سازی‌شده و خطاب مستقیم به فرد معین، مثلاً از طریق پیامک، تماس تلفنی یا نوشته‌ای با قرائن مشخص به کار رود، می‌تواند واجد وصف کیفری تهدید باشد؛ اما در شکل کلی و عمومی فعلی، عنوان مجرمانه تهدید بر آن صدق نمی‌کند.

    نظرات

    • مشاور IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      89 15
      پاسخ
      با سلام ،در خصوص موضوع مورد خطاب قراردادن شخص معین و تفسیری که جناب آقای وکیل محترم در این باره فرموده اند ،از نظر بنده واجد ایراد است ،زیرا جمله مندرج ،خطاب کلی نیست و درهر لحظه ،میتواند مورد خطاب برای شخص معینی که در آن مکان پارک نموده باشد و کلی نسبت زیرا همه اشخاص را در مورد خطاب قرار نمیدهد و فقط شخص متوقف شده در مکان ،مورد نظر است و به همین دلیل فقط لاستیک چرخ همان اتومبیل پنجر و مورد خسارت واقع خواهد گردید
      • افشین IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
        54 6
        عالی بود
      • سرباز IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        0 0
        عالیه هم نظرم باهات
      • Jhh IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        0 0
        فکر کنم هنوز جلوی در خونه ماشین پارک نکردن که حتی خودتم نتونی بیای بیرون چه برسه به ماشینت
    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      29 4
      پاسخ
      مثلا قانون در این مملکت داریم که تا تلفن بزنند جرثقیل بیاید ماشین را به پارکینگ ببرد تازه این مطلب جنبه شوخی دارد چون ان شخص می اید و علاوه بر درگیری پاسبان کشی و پنچر گیری وقت و زندگی نویسنده را میگیرد این نوشته جنبه تذکر دارد مثلا جلد درب اتش نشانی چند ماشین پارک کنند تکلیف دولت چیست
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      68 68
      پاسخ
      خب هر کسی باید برای جرمی که مرتکب شده است، مجازات شود. کسی که جلوی پارکینگ دیگران پارک می کند، مرتکب جرم شده است و مجازات آن، پنچر شدن ماشینش می باشد.
      • احمد DE ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        10 2
        مگر ما مجری قانون هستیم که کسی را به فرض شما مجازات کنیم
    • علی IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      38 12
      پاسخ
      آیا پارک کردن درجلودرخانه ویا پارکینگ وپارک کردن افرادغیربومی درین بست های 6مجازهست وهروقت هم تذکرمودبانه داده میشود میگویند کوچه مال شهرداری هست ولی شهرداری برای تمیز کردن جوب واسفالت همین کوچه ازخودمردم پول میگیردایا این درست است
      • حسین IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        14 3
        جلوی پل ورود و خروج ممنوع می باشد در غیر این صورت حق ادعای مالکیت بر اموال عموم را ندارید حریم خانه شما تا دیوار خانه می باشد که در مقابل پول حق مالکیت دریافت کردید
    • امیر خیرآبادی IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      29 4
      پاسخ
      امروز بعضی از افراد در خیابان ها هم دوبله پارک می کنندفکر نمی کنند باعث راهبندان می شود مشکلات به وجود می آورد برای دیگر مردم امیدارم مردم دقت داشته باشد نباید بخاطرخودشان راهبندان کنند یا جلو درب منزل مردم پاک می کنند این در مرحله اول ولی خوب نباید هم بعضی از افراد جلو درب خانه یا جاهای دیگر با تهدید چیزی نوشته باشد می توانند با روش دیگر نوشته تا هم طرف ناراحت نشوند هم احساس کنند درست نیست جلو درب خانه کسی توقف کنندمشکلات برای دیگران درست کنند باید ما مردم همه با هم مهربان در حق هم ستم نکنیم
      • محمدرضا IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        5 5
        درسته تا جایی که دیوار کشی دارد صاحب میباشد نه اینکه تو کوچه و خیابان
    • Omidi US ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      17 4
      پاسخ
      پلیس باید نسبت به رفع مزاحمت اقدام کنه و هزینه های حمل و نقل و پارکینگ رو دوبله از خاطی بگیره یه چیزی هم کاسب بشه
    • محمد رضا IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 2
      پاسخ
      متاسفانه ديگر قانون در کشور اجرا نمی‌شود و هرج و مرج همه جا را گرفته بدترين قانون بهتر از بی قانونی هست الان در خروجی های مشهد مثلا روبروی پلیس را پیامبر اعظم سواریهای زیاد و اتوبوس های جاده‌ ای زیر تابلو پارک ممنوع توقف و راه بندان ایجاد می‌کنند و افسران را هم تطمیع و راه بندان و ترافیک عظیم بوجود میاوردتد
    • محمد IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      19 0
      پاسخ
      نباید راه کسی را سد کرد ولی خب بعضی هم پارک میکنن و بی خیال می روند ،وکیل نفهمیدیم گفته بنویسن یا ننویسن و اگر پارک کردی خسارت زد بعد شکایت کنی تا برای شورای حل اختلاف کار ایجاد کنیم
    • IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      36 3
      پاسخ
      اگر جلو پارکینگ پارک کند خودش جرم مرتکب شده مجازات حتما پنچر شدن است
      • سینا US ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        12 2
        خلاف کرده، ولی ما که مجری قانون نیستیم که جریمه اش کنیم، بهتره بعد از گزارش به پلیس راهور، بلافاصله، فورا بدلیل سد معبر مبلغ متناسبی جریمه شود، آنگاه تعداد افراد خاطی بشدت کاهش می یابد.
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      3 1
      پاسخ
      وقتی محل تردد فرد توسط هر مانع دیگری بجز،موانع دارای احکام قضایی مسدود گردد و مقصر هم با اطلاع کامل و عمد اقدام بدین کار کرده حقوق زیان دیده چه میشود
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      8 2
      پاسخ
      بعضی ها رو دیوار مینویسند اون ها چی جای پارک برای خودشون نگهداشتن
    • کاوه IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 3
      پاسخ
      درب پارکینگ برای کسی مالکیت درمعابرعمومی ایجادنمیکند.بلکه مختصه شهرداریها میباشد.مالک درب پارکینگ نمیتواند فیزیگی اعمال کند جرم است.پلیس شهرداری اعمال قانون میکند تهران شده پارکینگ .
    • علی IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      10 0
      پاسخ
      حقت رو تو خیابون اگه گرفتی ، گرفتی اگه نگرفتی بیچاره میشی تو مسیر کلانتری و دادگاه و حل اختلاف و ...هر کدوم هم پانصد تومان باید خرج کنی الکی
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      9 1
      پاسخ
      بی ضابطه ترین هستیم،ادعای مدیریت جهانی هم داریم.
    • آرش IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      20 2
      پاسخ
      اون نوشته محترمانه نیست ولی شخصی که وسیله نقلیه خودشو جلوی پارکینگ مردم پارک می‌کنه و ایجاد مزاحمت می‌کنه فاقد شعور و شخصیت می‌باشد.
    • حمید IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      12 1
      پاسخ
      پارک کردن جلوی درب خانه یا مغازه که محل تردد هست خلافه ولی کنار دیوار منزل یا مغازه که ربطی به درب ورودی نداره مشکلی نداره و هیچ مالکی حق اعتراض نداره چون مربوط به کوچه هست.
    • مصطفی صدیقی مقدم IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      2 0
      پاسخ
      یعنی قانون رو در و دیوار اجرا میشه نه توی دادگاه و اداره!!! عجب
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 0
      پاسخ
      موجب نگرانی شهروندان میشود ؟ مگر شهروندان اجازه پارک مقابل درب منازل و پارکینگ خانه ها را دارند که با دیدن این جملات نگران میشوند . قانون صراحتا پارک در مقابل درب و درب پارکینگ را مطلقا ممنوع کرده و شهروندان محترم ملزم به رعایت قانون هستند و اگر قانون را رعایت کنند هرگز از این جملات جای نگرانی هم نخواهند داشت .
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 0
      پاسخ
      جناب وکیل زمانی که ماشین شما را تخریب و پنجر کردن باز این حرف را می‌زنید این تهدید شامل همه میشود بخصوص کسی که پارک می‌کند این چه استدلال است که میکنید و دنبال فرار طرف از قانون را یاد می‌دهید.
      • وحید IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        0 0
        قانون گذار میگه.فقط وکیل داره قانون رو تعریف میکنه.
    • اﻳﺮاﻥ IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      7 3
      پاسخ
      ﺑﻠﻪ ﺟﻠﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺩاﺭﺩ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺭا ﺣﻖ ﭘﺎﺭﻙ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻴﺪاﻧﺪ اﻻﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩاﺭﻥ ﺟﻠﻮ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺭا ﺗﺼﺮﻑ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻧﻤﻴﮕﺬاﺭﻧﺪ ﻛﺴﻲ ﺣﺘﺎ ﺑﺮاﻱ ﭼﻨﺪ ﻟﺤظﻪ ﺑاﻳﺴﺘﺪ
      • ارتش سرخ IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        3 0
        کوچه و خیابون رو خریدن حتماً
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 1
      پاسخ
      می گویند قوانین اسلامی مترقی و به روز است اما می بینیم که در بسیاری از موارد واقعا مغایر با عقل سلیم است
    • علیرضا کاظمی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مواردی که همسایه یا اداری ذکر شده میتواند مصداق مشخصی داشته باشه همچنین مواردی که مقابل پارکینگ نیست مقابل مغازه است یا جای پرک میگیرند از نظر حقوقی چگونه است
    • خانی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      نوشتن چنین جملاتی عام بوده و تهدید شخص محسوب نمی شود و جرم نیست. می‌توان فرهنگ سازی کرد و از جملات همدلی و مهربانانه استفاده کرد.

