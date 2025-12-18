بیماران پرخطر هرمزگانی در خانه بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، آبگرفتگی معابر و افزایش احتمال بروز حوادث، ضروری است ترددهای غیرضروری به حداقل برسد و مردم از حضور در فضاهای پرخطر، بهویژه در ساعات اوج بارندگی، خودداری کنند.
وی با اشاره به ضرورت مراقبت ویژه از بیماران خاص افزود: بیماران مبتلا به هموفیلی، تالاسمی و سیکلسل به دلیل حساسیت شرایط جسمی، حتیالامکان در منازل خود بمانند و از خروج غیرضروری پرهیز کنند تا از بروز عوارض ناشی از سرما، رطوبت و حوادث احتمالی جلوگیری شود.
شاهرخی همچنین سایر گروههای پرخطر از جمله بیماران قلبی و عروقی، مادران باردار، سالمندان و کودکان را مخاطب قرار داد و گفت: این افراد برای پیشگیری از تشدید بیماریها و خطرات احتمالی، در ایام هشدار قرمز در منزل بمانند و در صورت بروز علائم اورژانسی، از مسیرهای ایمن با مراکز درمانی تماس بگیرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با هشدار به راکبان موتورسیکلت تصریح کرد: با توجه به حجم بالای ورودی آب به خیابانها، پر شدن جویها و چالهها از آب و غیرقابل تشخیص بودن موانع، موتورسواران از تردد در سطح شهر و جادهها بهطور جدی خودداری کنند، چرا که خطر سقوط و آسیبدیدگی بهشدت افزایش یافته است.
وی ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیههای رسمی دانشگاه علوم پزشکی و ستاد مدیریت بحران استان را از منابع معتبر دنبال کرده و در صورت نیاز فوری به خدمات درمانی، با شمارههای امدادی و اورژانسی تماس بگیرند تا خدمات لازم در سریعترین زمان ممکن ارائه شود.
