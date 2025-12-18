  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

ارتفاع برف در روستای رحق کاشان به بیش از ۵۰ سانتی متر رسید

کاشان - ارتفاع برف در برخی از روستاهای کاشان از جمله روستای رحق از توابع بخش نیاسر به بیش از ۵۰ سانتی متر رسید.

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 1
      پاسخ
      به به خداراشکر
    • م ط IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      خدایا شکر

