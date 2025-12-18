https://mehrnews.com/x39V6h ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲ کد خبر 6694197 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲ ارتفاع برف در روستای رحق کاشان به بیش از ۵۰ سانتی متر رسید کاشان - ارتفاع برف در برخی از روستاهای کاشان از جمله روستای رحق از توابع بخش نیاسر به بیش از ۵۰ سانتی متر رسید. دریافت 34 MB کد خبر 6694197 کپی شد مطالب مرتبط تداوم بارش برف در قله تشگر هرمزگان؛ سفیدپوشی ارتفاعات پاییندست اجرای ۸۷۰ کیلومتر برفروبی جاده روستایی در همدان رخت سفید بر تن ارتفاعات استان یزد بارش برف پاییزی در اراک برچسبها بارش برف برف و کولاک برف کاشان
