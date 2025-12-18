تشدید نظارت بر ناوگان عمومی باری و مسافری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش شبانه‌روزی راهداران در عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ریزش‌برداری محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: حوزه معاونت حمل‌ونقل نیز به‌صورت مستمر در حال کنترل و نظارت بر ناوگان عمومی باری و مسافری در محورهای مواصلاتی استان است.

وی افزود: در همین زمینه بازدید و کنترل ناوگان باری و اتوبوسی با حضور کارشناسان ایمنی و ترافیک، مسافر و کالا انجام شد که در جریان آن وضعیت اسناد حمل شامل صورت وضعیت و بارنامه، سلامت کمربند ایمنی مسافران، تجهیزات ایمنی ناوگان از جمله کپسول آتش‌نشانی و زنجیر چرخ و همچنین رعایت الزام دو راننده بودن در مسیرهای رفت و برگشت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تصریح کرد: هدف از این نظارت‌ها افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، پیشگیری از بروز حوادث و اطمینان از ارائه خدمات ایمن به مردم در شرایط جوی نامناسب است.

وی بیان کرد: در جریان این بازدیدها، موارد تخلف شناسایی و ناوگان متخلف برای سیر مراحل قانونی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان معرفی شدند.

پیمانجو تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، نظارت بر ناوگان عمومی و حفظ ایمنی تردد در محورها را به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی ادامه خواهد داد.

وی بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ناوگان عمومی باری و مسافری، مراتب را از طریق سامانه گویای ۱۴۱ گزارش دهند تا همکاران راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اسرع وقت نسبت به بررسی و پیگیری موضوع اقدام کنند.