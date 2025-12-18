به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی عصر پنج شنبه در نشست با مدیران و فعالان اقتصادی استان زنجان اشاره به ضرورت نتیجه‌محور بودن جلسات اقتصادی اظهار کرد: نشست‌ها نباید به محلی برای دردِدل و تکرار مسائل شناخته‌شده تبدیل شود، بلکه باید به راهکارهای عملی برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و خانوارها منتهی شود.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از دغدغه‌های اقتصادی جامعه، از جمله تورم، نااطمینانی در سرمایه‌گذاری و اضطراب نسبت به آینده، ریشه در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد، افزود: همه فعالان اقتصادی با این مشکلات آشنا هستند و لازم است به‌جای تکرار بدیهیات، وارد مرحله اقدام و اصلاح ساختارها شویم.

اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌های علمی و حمایت واقعی از سرمایه گذاری است

آقامحمدی با تأکید بر لزوم خروج نشست‌های اقتصادی از فضای صرفاً گفت‌وگویی گفت: امروز کشور نیازمند تصمیم‌های عملی، حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران و حرکت جدی به سمت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل تصریح کرد: گزارش‌های رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد جهان در حال حرکت به سمت افزایش تنش و ناامنی است و بسیاری از کشورها، حتی دولت‌هایی که پیش‌تر رویکرد نظامی نداشتند، بودجه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند. این شرایط، ضرورت تقویت قدرت اقتصادی و تاب‌آوری داخلی کشورها را دوچندان می‌کند.

آقامحمدی ادامه داد: ایران در چنین فضایی ناچار است همزمان با حفظ قدرت ملی، تدبیر اقتصادی خود را متناسب با شرایط جدید ارتقا دهد. سرمایه‌گذاری امروز یک ضرورت حیاتی است و اگر این بخش تضعیف شود، کشور با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران در عبور از وضعیت موجود، گفت: سرمایه‌گذار باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد و مسئولان با سعه‌صدر بیشتری به دغدغه‌ها و حتی اعتراض‌های آنان گوش دهند، چراکه امنیت روانی سرمایه‌گذار یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به ظرفیت‌های استان‌ها خاطرنشان کرد: استان‌ها به دلیل شناخت دقیق‌تر از مسائل محلی و ارتباط نزدیک‌تر میان فعالان اقتصادی، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مشکلات ایفا کنند. استان زنجان از جمله استان‌هایی است که توان تبدیل‌شدن به پایلوت اصلاح مقررات و الگوهای جدید توسعه را دارد.

بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارها و پارادایم‌های قدیمی دارد

آقامحمدی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارها و پارادایم‌های قدیمی دارد، افزود: اقتصاد جهانی وارد نسل جدیدی از توسعه شده که محور آن اقتصاد دیجیتال، داده‌محور و فناوری‌های نوین است. میزان درآمد و سرعت رشد در این حوزه قابل مقایسه با مدل‌های سنتی نیست و ما ناچاریم خود را با این تحولات تطبیق دهیم.

وی بر ضرورت شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های انسانی در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، الکترونیک و هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: لازم است در سطح استان‌ها برنامه‌ریزی دقیقی برای توسعه اقتصاد دیجیتال صورت گیرد و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت نیروهای متخصص فراهم شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در مدل‌های توسعه شهری و خدماتی اظهار کرد: برخی پروژه‌ها، مانند هتل‌سازی و گردشگری، ماهیت خدماتی و دیربازده دارند و نباید با همان الگوهای قراردادی پروژه‌های صنعتی به آن‌ها نگاه کرد. تغییر مدل‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند.

آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش نسل آینده پرداخت و گفت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی یک فرصت تاریخی برای کشور است. اگر می‌خواهیم آینده اقتصادی پایداری داشته باشیم، باید آموزش هدفمند این حوزه‌ها را از سنین پایین آغاز کنیم و کودکان و نوجوانان را با مفاهیم نوین فناوری آشنا سازیم.

وی با اشاره به سرمایه اجتماعی استان زنجان تأکید کرد: مردم این استان همواره روحیه مشارکت، همدلی و مسئولیت‌پذیری داشته‌اند و با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی میان مسئولان و فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت نخبگان، می‌توان زنجان را به الگویی موفق در جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار تبدیل کرد.