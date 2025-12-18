سقوط هواپیما در ایالت کارولینای شمالی آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام های آمریکایی اعلام کرد که یک هواپیما هنگام فرود در فرودگاه منطقهای شهر «استاتیس ویل» در کارولینای شمالی سقوط کرد و منجر به آتشسوزی بزرگی شد.
برخی منابع رسانهای اخبار تأیید نشده ای درباره کشته شدن چند نفر در این سانحه منتشر کرده اند.
مقامهای آمریکایی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده اند و علت سقوط این هواپیما هم اعلام نشده است.
تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که گفته می شود مربوط به سقوط هواپیما در ایالت کارولینای شمالی آمریکاست.
نظر شما