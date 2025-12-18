غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: گفت: عصر پنجشنبه گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر وقوع حادثه جاده‌ای در سه‌راه بنده‌بن، یک کیلومتری جاده لایی دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات سوچلما به محل حادثه اعزام شدند.



مدیرعامل هلال‌احمر مازندران اظهار کرد: در این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، یک نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و سه نفر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام حسین (ع) نکا منتقل شدند.