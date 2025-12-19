  1. استانها
امدادگر هلال احمر فارس در امدادرسانی سیل جهرم جان خود را از دست داد

شیراز- روابط عمومی هلال احمر فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد نجاتگر فقید محمد قربانی در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آبگرفتگی جهرم جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هلال احمر فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نجاتگر فقید محمد قربانی در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی جهرم جان خود را از دست داد.

در این اطلاعیه آمده است:

این نجاتگر جان‌برکف، بامداد جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی، با ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.

بی‌شک یاد و نام این خادم صادق انسانیت و امداد، همواره در دل‌ها زنده خواهد ماند و فداکاری او الگویی ماندگار برای تمامی امدادگران و نجات گران خواهد بود.

روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان فارس، این ضایعه جان‌سوز را به خانواده معزز آن نجاتگر والامقام، همکاران ایشان در جمعیت هلال‌احمر، و مردم شریف استان فارس تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید.

    نظرات

    • را IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      107 1
      پاسخ
      یادونامش گرامی باد.تسلیت به خانواده ودوستانش
      • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        22 1
        خداوند این شهید والامقام را رحمت خود قرار دهد و به خانواده اش صبر و شکیبایی عطا فرماید
    • پانته آ IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      132 5
      پاسخ
      اینقدر هشدار دادن که از خونه هاتون بیرون نیایید و مسافرت نرید،اینایی که باعث مرگ این عزیز شدن عذاب وجدان ندارن؟!!! کاش یکم درک مون بیشتر بود. روحش شاد یادش گرامی 🖤🖤🖤😭😭😭😭
    • آ IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      58 1
      پاسخ
      خدارحمتش کنه 🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭
    • حامد US ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      51 3
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش یادش گرامی
    • سمیه IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      65 3
      پاسخ
      اگه توخونه ومحل کارشون بودن حرفی نیست امااگه جای غیرضروری بودن واقعاظالمن که باعث مرگ یه نفردیگه شدن
    • مریم IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      45 3
      پاسخ
      روحش شاد خدا رحمتش کنه
    • نادرباقری IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      34 0
      پاسخ
      روح ابن عزیز شاد تسلیت به خانواده وهمکارانش
    • صادق IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      36 9
      پاسخ
      خدایش بیامرزد این شهدای عزیز بر گردن تک تک ما و مسئولین حق دارند خدا لعنت کند کسی که پا روی خون شهید می گذارد به هر نحوی پا روی خون شهید کذاشتی قیامت باید پاسخگو باشی
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      36 3
      پاسخ
      نور به قبرت بباره بزرگ مرد فقید و میهن پرست و اصیل و جان فدا و شهید از جان گذشته.. درود به شرفت ❤️ روحت شاد و یادت تا ابد در قلب های ما ایرانیان اصیل جاودانه خواهد ماند 💔🖤🥲
    • طاهاخان IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      71 1
      پاسخ
      ایشون شهید نجات یا همون شهید خدمت هستن،،،چرا از به بکار بردن نام شهید در مورد ایشون خودداری میکنید،،،قطعٱ شهید راه خدمت رسانی هستند،یک ایثارگر واقعی
    • غلامرضا IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      32 2
      پاسخ
      روحش شاد.تسلیت به خانواده گرامی این عزیز.
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      25 2
      پاسخ
      روحت شاد ای بزرگ مرد روحت شاد ای بامرام ،،تسلیت به خاانواده قربانی انشاالله غم اخرتون باشه
    • ماهان IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      23 3
      پاسخ
      روحت شاد تسلیت میگم به خاانواده قربانی
      • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        13 0
        خدا رحمتش کنه روحش قرین رحمت الهی شهید خدمت ،خداوند به خانواده ش صبر دهد
      • محمدعلی IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        11 0
        خداوند این شهید والامقام را در رحمت خودش قرار دهد و به خانوده اش صبر و شکیبایی عطا فرماید
    • qasmyr356@gmail.com IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      11 2
      پاسخ
      روحش شاد محمد عزیزممم واقعا مرام شهادت طلبانه و مردانگی عباس ابن علی را داشت همنشین باب الحوائج باشی قربونت بشم
    • آرش IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      8 1
      پاسخ
      خدا رحمت شون کنه واقعا خیلی دردناکه متاسفم که در همه صورت مصیبت داریم ، بارون میاد بدبختی داریم ، بیاد هم بدبختی داریم
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      7 1
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 1
      پاسخ
      روحش شاد تسلیت به خانواده قربانی و همکارانش
    • ناشناس IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      13 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی تسلیت به خانواده محترمشون چقدر جوون بود خدا به پدر و مادرش صبر بده😭😭
    • رویا IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      12 0
      پاسخ
      واقعا برای اونایی که باعث مرگ این جوان شدن متاسفم اینقدر هشدار دادن بیرون نرید
    • بهروز IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      14 0
      پاسخ
      روحت شاد محمد جان . همیشه خنده رو با اخلاق مردمی . از جان خودش گذشت تا جان ۲نفر از هموطنان را نجات بدهد.
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      11 0
      پاسخ
      روحشون حیف این مرد از خداوند برای مادر پدر و همسر و فرزندانش صبر و سلامتی خواهانم خدا کند دولت قدر شناس باشد و جبران کند
    • A.m IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      17 0
      پاسخ
      باسلام بهتره بگیم شهید شدن نه اینکه جان خود را ازدست دادند.
    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه خداروحش شاد کنه شهید والا مقام تسلیت به خانواده محترمشان میگم ای کاش خود مردم لااقل فکر خودشون باشن
    • جهان IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      7 0
      پاسخ
      روحشان شاد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد..بهتر هست کلمه شهید در مورد این عزیز بکار برده شود
    • ابراهیم نظرآقایی IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ایرانی بهترند روحش شاد
    • ..... IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      لعنت به روزگار که آمدن این سیل باعث مرگ این جوان شد روحش شاد
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه صبر بده به خانواده همیشه داغ دار
    • علی IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 1
      پاسخ
      محمد جان رفیق و همکار روحت شاد 😭😭به آرزوت رسیدی 😭 🥺
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      به خانواده محترم شون تسلیت عرض می کنم خدارحمتش کنه
    • سید رزاق امیری IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب و احترام خیلی ناراحت کننده و جانسوز بود
    • زنده باد ایران وایرانی وهزاران درود بر رهبری IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 1
      پاسخ
      زنده باد انسانیت... خداوند صبری عظیم به خانوادش عطا فرما... روحش شاد یادش جاویدان
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • ممنون IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 0
      پاسخ
      یعنی این قدر گفتن که جلو نیایید اومدن و افتادن توی آب این هم نتیجه ی کارشون خدا رحمتش کنه🖤🖤
    • مهدی IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      تسلیت به مردم جهرم جهرمم وخودم جهرمم
    • شیواتبار IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی . انشاءالله با امیرالمومنین محشور باشه.خوش به سعادتش که در راه رضای خدا جون داده .این شهید بزرگوار،
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      12 1
      پاسخ
      حالا خدابیامرزش ولی در کل چه فایده ۴روز اسمش میبرن بعدش همه یادشون میره داغش رو دل خونوادش تا ابد میمونه
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      7 1
      پاسخ
      آخی خدارحمتش کنه حیف صد حیف روحت شاد عزیزمهربون
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      آخی خدارحمتش کنه حیف صد حیف روحت شاد عزیزمهربون
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره
    • مصطفی صفدری IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی باد واقعا مرحبا بر غیرت و از جان گذشتگی این شهید والامقام از خداوند متعال صبر و شکیبایی برای خانواده محترم ایشان وبهشت جاودان را مسالت مینمایم
    • فیروره IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 0
      پاسخ
      دلم شکست خدابه خانوادش صبربده روحش شاد این همه هشدارگوش ندادین چرا؟؟؟؟شاهدچنین مصیبتی شدیم روحت شادشهیدوالامقام
    • حاجیه شفابخش IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      23 0
      پاسخ
      ان شاالله که خداوند صبر زیادی به خانواده شون بده روحت شاد ای شهید عزیز و قهرمان ایران
    • سیده موسوی FR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      8 1
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد این شهید بزرگ و جان فدا تسلیت به خانواده محترمشان
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      11 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه و عزتش بده انشالله
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      بهشت برین جایگاهش،روحش شاد
    • جهرم IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 0
      پاسخ
      خدارحمتش کند و این داماد عزیز را با اولیا محشور بفرماید . به خانواده داغدارشان صبر آجر عنایت بفرمایید
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 0
      پاسخ
      روحش‌شادیادش‌گرامی
    • GB ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی تسليت به خانواده محترم 😭😭😭🖤🖤🖤
    • یاشار IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • عباس سعیدی IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 1
      پاسخ
      سلام حیف وصد حیف روحش شاد یادش گرامی.چقدر هشداردادن.چرا بعضیها بی فکرن .حیف جونشو از دست داد تا خانواده ای داغدار نشه. اما صد حیف.تسلیت به مردم جهرم روحت شاد شهید جوان
    • ناشناس IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد. جایگاهشون بهشت.
    • علی IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 0
      پاسخ
      امید وارم تجهیزات لازم در اختیار این جان نثاران قرار بگیرد تا ناجی قربانی نشود دل شکسته ایم
    • سید ایوب نوری GB ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد خدا صبر قوت به خانوادش بده
    • امیر رضایی IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      روحت شادشهید بزرگ مرد یادوخاطره ات گرامی باد تسلیت به خانواده محترم قربانی وهمکاران
    • محمد IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      روحت شاد ویادت گرامی محمد قربانی عزیز 🥀😔
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      شهید راه مردم روحش شاد یادش گرامی
    • 🇮🇷 IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه .روحش شاد.
    • مریم NL ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 1
      پاسخ
      آخی خدا رحمتش کنه روحش شاد
    • امیر IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • منصوره IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد🙏ولی خانواده ای که باعث مرگ این جوان شدن با این بی فکری که داشتن تا آخر عمر عذاب وجدان دارند
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      5 0
      پاسخ
      این عزیز به علت حماقت دو نفر که خودشون رو به خطر انداختن از دست رفت چند روز گفتن به رودخانه نزدیک نشین ولی کو گوش شنوا؟
    • نه به پزشک سالاری در درمان IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      چرا مردم ایران حرف گوش نمیکنند چرا اینقدر گفتن سیل داره میاد از مسافرت پرهیز کنید خون ای جوان گردن بی مسولیت های شماست اون دنیا باید جواب پس بدید...روح شهید شاد
    • مصطفی شریفی US ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      5 0
      پاسخ
      باسلام روحش شاد .امابنظربنده امدادگرما بایدامکانات روز ووسایل موردنیاز برای هرحادثه رامجهزشوند که به نیروهامون آسیب واردنشه که عمری پشیمان کننده برای خانواده بشه😭😭😭😭😭😭😱😱😱😱🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      ایشون باید نامش جزو شهدا باشه ولی توی خبر هیچ اشاره ای به شهادت ایشون نکرد
    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      انشاالله که با حضرت علی اکبر (ع) محشور بشی و میهمان خوان با عظمت اباعبدالله (ع) باشی
    • مسعود IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد و خدواند به خانواده ش صبر و سلامتی بده.جان خود را داد که کمک به دیگران بشه و آسیب نبینند. شهید راه خدمت
    • علی صالحی IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      صلواتی می‌فرستیم برای شادی روح ملکوتیش و صبری بزرگ جهت خانواده و همکارانش موفقیت برای ادامه دهندگان راهش.
    • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      ای وای،بخدا ازته دل ناراحت شدم ،حیف ای جوون،خدابه خانواده اش صبر بده ،واقعا سخت
    • اوا IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد همنشین با معصومین و خدا به خانوادش صبر بده
    • IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      شادباشیم ازبارون ناراحت باشیم از اینکه جوان رعناازدست دادیم خدایا خودت رحم کن به خانواده‌اش فقط تو میتونی صبربدی
    • نادیا IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • ماهی IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      مردم ایران و خانواده این عزیز تسلیت همچین دسته گلی رو تقدیم نگهبانی از مردم کشور کردند شهادتش مبارک همه مردم ایران در غمتان شریکند
    • شاپورزاده زاده IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      تسلیت به خانواده محترم امدادگران فداکارروحش شاد،وآرامش ابدی
    • IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      قهرمان بی ادعا خدایش بیامرزد
    • هموطن IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      روحش قرین رحمت الهی
    • مانی IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      شهید در راه وطن روحت شاد و یادت گرامی
    • محمد حسینی IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد..ویادش برای خانواده عزیزش ومردم ایران گرامی
    • زیبا کارگر IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد ونام جاودان چرا مسئولین این عزیزان را شهید محسوب نمی کنند مگر چه فرقی دارند این ها هم جان خود را فدا کرده اند
    • بازنشسته IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      ضمن تسلیت به خانواده محترم قربانی. برادران محترم هلال احمر با سلام. لطفاً در مورد برادر عزیزم آقای قربانی مرحوم ایشان چون جانشان مثل شهدا ی جنگ به خاطر مردم فدا نموده است باید به عنوان شهید دفن شود خواهش. میکنم توجه کنید تا قدر دانی شود از عزیزان جان فدا برای مردم عزیزم ایران ایثار گر جنگ
    • واقع بین IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      کسی که جانش برای برای کمک و نجات دیگران از دست بدهد شهید باید نامیده بشه ،
    • حسن IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خداوند روحش را شاد وبا اولیا وانبیاع محشور گرداند فداکاری کار انسانهای بزرگ است
    • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      3 0
      پاسخ
      ماشالله به این همه انسانیت و شجاعت ، روحش شاد
    • شاهرخ IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه.
    • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      یادونامت گرامی باد ای شهید جان بر کف تسلیت به خانواده ی گرامیت
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه فکر کنم میخواسته عروسی هم کنه
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان... چرا عنوان شهید ندادن بهش
    • مهدی IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام چشم بسیار سپاسگزارم خداوندا لطفاً همه رفتگان را بیامرز الهی آمین ❤️
    • رحیمی IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      امثال شما باعث افتخار ماهستین بزرگ مرد روحت شاد با انبیاء محشور باشی داداش
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      واقعا مرد بزرگ و خوبی بود هم شهری من بود خدا به داد کسانی برسه که گوش ندادن حرف هواشناسی رو منجر به مرگ این جوان شدن
    • فاطمه IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      روح این سعید عزیز و فداکار و همه شهیدان این مرز و بوم شاد باشه، انشاءالله با مولی علی علیه‌السلام همنشین باشند. چقدر می خواد روح بلند داشته باشی که این طور فداکاری کنی و شهید بشی.
    • علی. IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مدافع امنیت، این آقاست، که سرور کل ماست.... روحت شاد بزرگ مرد، یادت دردلها تا ابد گرامی باد.... خداوند به خانواده وبستگان صبر عنایت بفرماید.... شهید راه ملت
    • ایرانی IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      به امید خدا این شهید جوان با شهیدان کربلا امام حسین محشور شود داغ سنگینی است ؛خدا به خانواده و دوستانش صبر بدهد
    • فاطمه IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عزیز رفته شهادتت به همه مردم ایران تسلیت
    • ناشناس IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      روحت شادوبهشت جایگاهت فرشته ی بی بال واقعاشمایید

