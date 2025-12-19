امدادگر هلال احمر فارس در امدادرسانی سیل جهرم جان خود را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هلال احمر فارس در اطلاعیهای اعلام کرد نجاتگر فقید محمد قربانی در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آبگرفتگی جهرم جان خود را از دست داد.
در این اطلاعیه آمده است:
این نجاتگر جانبرکف، بامداد جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آبگرفتگی، با ایثار و ازخودگذشتگی مثالزدنی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.
بیشک یاد و نام این خادم صادق انسانیت و امداد، همواره در دلها زنده خواهد ماند و فداکاری او الگویی ماندگار برای تمامی امدادگران و نجات گران خواهد بود.
روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان فارس، این ضایعه جانسوز را به خانواده معزز آن نجاتگر والامقام، همکاران ایشان در جمعیت هلالاحمر، و مردم شریف استان فارس تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماید.
