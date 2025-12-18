تفاهم نامه ۱۵۶ میلیارد تومانی تجهیز اورژانس آذربایجان غربی امضا شد

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر رئیس اورژانس کشور به ارومیه، با اشاره به اینکه این تفاهم نامه در جریان سفر روز پنجشنبه رئیس اورژانس کشور به ارومیه و پس از حضور میدانی، بازدید مستقیم از پایگاه‌های اورژانس در حال احداث و پد بالگرد منطقه سیلوانا به امضا رسید، گفت: با عملیاتی شدن این تفاهم نامه‌ها شاهد تحول تاریخی در بخش اورژانس استان بویژه شهرستان ارومیه خواهیم بود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه اورژانس گفت: تقویت اورژانس یعنی نجات زمان، نجات جان و ایجاد آرامش برای مردم. این مصوبات به‌طور مستقیم در کاهش زمان رسیدن آمبولانس، افزایش پوشش امدادی در مناطق محروم و ارتقای توان پاسخ در شرایط بحرانی اثرگذار خواهد بود.

ممکان خاطرنشان کرد: مجلس و مجمع نمایندگان استان، اجرای کامل این مصوبات را با جدیت دنبال خواهند کرد تا ثمره این حضور جهادی و تصمیمات مهم، هرچه سریع‌تر در زندگی مردم آذربایجان‌غربی دیده شود.

وی گفت: در این سفر جانمایی سه پد بالگرد اورژانس، ساخت سوله ویژه بالگرد، ایجاد ۷ پایگاه امداد جاده‌ای، تقویت اورژانس هوایی و افتتاح پایگاه اورژانس بانوان و نیز تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس در مرحله اول در دستور کار قرار گرفت.