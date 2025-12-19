به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، این اقدام پس از دریافت گزارشی مبنی بر احتمال «برنامهریزی برای اقدام خشونتآمیز» در شهر سیدنی صورت گرفت.
به گفته پلیس ایالت «نیو ساوتولز»، مأموران دو خودرو را در منطقه لیورپول، یکی از حومههای جنوبغربی سیدنی متوقف کردند.
تصاویر منتشرشده از رسانههای محلی نشان میدهد نیروهای پلیس با لباسهای استتاری، چند مرد را با دستهای بسته بازداشت کردهاند؛ یکی از مظنونان نیز از ناحیه سر خونریزی داشته است.
پلیس در بیانیهای تأکید کرد: تاکنون هیچ ارتباطی میان این بازداشتها و تحقیقات مربوط به حمله اخیر در ساحل بوندی پیدا نشده است.
در حمله مسلحانه روز یکشنبه (۱۴ دسامبر) به مراسم یهودیان در سیدنی، ۱۶ نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شدند که در میان آنان چند چهره مذهبی برجسته نیز حضور داشتند.
پلیس نیوساوت ولز پیشتر اعلام کرده بود که عاملان حمله بوندی یک پدر و پسر بودهاند و هیچ مظنون دیگری در این حادثه وجود ندارد.
این رویداد بهعنوان مرگبارترین تیراندازی جمعی در استرالیا طی چند دهه گذشته توصیف شده است.
