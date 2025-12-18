  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

حادثه امنیتی در استرالیا و توقیف دو خودرو

پلیس استرالیا اعلام کرد که پس از دریافت گزارشی درباره احتمال انجام اقدام خشونت‌آمیز در این کشور، دو خودرو را متوقف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس استرالیا گزارش داد که پلیس پس از دریافت گزارشی مبنی بر احتمال اقدام خشونت‌آمیز، چند خودرو را متوقف کرده است.

پلیس استرالیا ضمن اعلام این خبر افزود: ما به اطلاعاتی که نشان دهنده احتمال اقدام خشونت‌آمیز برنامه‌ریزی شده بود، پاسخ دادیم و دو خودرو را به عنوان بخشی از تحقیقات متوقف کردیم.

در بیانیه پلیس استرالیا در خصوص این حادثه آمده است: ما هنوز هیچ ارتباطی بین این عملیات و تحقیقات جاری در مورد حمله تروریستی بوندای سیدنی مشخص نکرده‌ایم.

بر اساس روایت‌های رسمی، در حمله مسلحانه روز یکشنبه به مراسم یهودیان در ساحل بوندای در سیدنی استرالیا ۱۶ نفر کشته و دست کم ۴۰ تن زخمی شدند.

در خبری دیگر، رسانه‌های استرالیایی امروز ادعا کردند که در یکی از پروازهای جزیره بالی اندونزی به سیدنی «یک فرد به انجام تهدیدهای یهودستیزانه متهم شد.» جزئیات بیشتری درباره این فرد و هویت او منتشر نشده است.

کد خبر 6693916

