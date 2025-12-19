پیرصالحی: بهبود شرایط دارویی کشور مستلزم اصلاحات اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه مسائل حوزه دارو محدود به یک مقطع خاص نیست، گفت: مشکلات این حوزه در سالهای گذشته نیز وجود داشته و با تغییر شرایط اقتصادی، شدت و ابعاد آن دستخوش تغییر شده است.
وی با اشاره به ارتباط متقابل داروخانهها و شرکتهای پخش، افزود: اجزای زنجیره تأمین دارو به هم وابستهاند و نمیتوان وضعیت هر بخش را به صورت جداگانه بررسی کرد. بهبود شرایط دارویی کشور مستلزم اصلاحات همزمان در حوزه اقتصاد و تأمین مالی است.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت دسترسی مردم به دارو تصریح کرد: داروخانهها نقطه تماس مستقیم مردم با خدمات دارویی هستند و پایداری فعالیت آنها نقش مهمی در حفظ کیفیت ارائه خدمات سلامت دارد. از این رو، پیگیری برخی موضوعات با رویکرد حفظ منافع عمومی انجام میشود.
پیرصالحی ادامه داد: همگرایی میان داروخانهها، تولیدکنندگان و صنعت دارو میتواند به افزایش کارآمدی تصمیمها کمک کند. نگاه یکپارچه به زنجیره دارو، شرط لازم برای عبور از چالشهای فعلی است.
وی با اشاره به فرآوردههای مکمل گفت: این محصولات بخشی از فعالیت اقتصادی داروخانهها را تشکیل میدهند و از آنجا که ارزی دریافت نمیکنند، در چارچوب ضوابط بازار فعالیت دارند. نظارت بر سلامت این فرآوردهها از وظایف اصلی سازمان غذا و دارو است.
پیرصالحی به تحولات نوین حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: موضوعاتی مانند فعالیت پلتفرمها و استفاده از فناوریهای نوین نیازمند بررسی کارشناسی و تصمیمگیری هماهنگ میان نهادهای ذیربط است تا همزمان منافع مردم و پایداری نظام دارویی حفظ شود.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تجربههای گذشته خاطرنشان کرد: تحولات حوزه دارو با سرعت در حال وقوع است و فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، الگوهای ارائه خدمات را تغییر میدهند. همراهی صنفی و نگاه آیندهنگر میتواند به کاهش چالشها و استفاده بهتر از این ظرفیتها کمک کند.
پیرصالحی تأکید کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند همفکری، تصمیمسازی جمعی و تقویت نقش تشکلهای حرفهای است. سازمان غذا و دارو در چارچوب وظایف قانونی، از هر مسیری که به پایداری زنجیره تأمین دارو و حفظ منافع مردم منجر شود، حمایت خواهد کرد.
