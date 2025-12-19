دادرس: پایداری شرایط جوی گیلان تا اواسط هفته آینده ادامه دارد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به پایداری شرایط جوی در استان گفت: گیلان در روزهای پایانی پاییز و آغاز زمستان شاهد هوای پایدار، یخبندان صبحگاهی و افزایش نسبی دما خواهد بود.