دادرس: پایداری شرایط جوی گیلان تا اواسط هفته آینده ادامه دارد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سامانه از عصر روز گذشته وارد گیلان شده است، اظهار کرد: پایداری هوا موجب افزایش نسبی دما و غالباً آفتابی یا نیمهابری بودن آسمان در بیشتر مناطق استان خواهد شد.
وی یخبندان صبحگاهی را از پدیدههای جوی شاخص روزهای آینده دانست و افزود: روزهای پایانی پاییز و آغازین زمستان با شرایط جوی پایدار در استان همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با اشاره به وضعیت دریا تصریح کرد: دریای خزر تا روز سهشنبه برای فعالیتهای دریانوردی و صیادی مناسب است.
