۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

دادرس: پایداری شرایط جوی گیلان تا اواسط هفته آینده ادامه دارد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به پایداری شرایط جوی در استان گفت: گیلان در روزهای پایانی پاییز و آغاز زمستان شاهد هوای پایدار، یخبندان صبحگاهی و افزایش نسبی دما خواهد بود.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سامانه از عصر روز گذشته وارد گیلان شده است، اظهار کرد: پایداری هوا موجب افزایش نسبی دما و غالباً آفتابی یا نیمه‌ابری بودن آسمان در بیشتر مناطق استان خواهد شد.

وی یخبندان صبحگاهی را از پدیده‌های جوی شاخص روزهای آینده دانست و افزود: روزهای پایانی پاییز و آغازین زمستان با شرایط جوی پایدار در استان همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با اشاره به وضعیت دریا تصریح کرد: دریای خزر تا روز سه‌شنبه برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی مناسب است.

