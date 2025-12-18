به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، در راستای توسعه خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی مالکان پیکاپ فوتون، ایران‌خودرو دیزل ضمن افزایش دوره گارانتی به سه سال کارکرد یا ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش، سرویس‌دهی در محل ویژه این محصول را نیز به طور رسمی راه‌اندازی کرد. ایران‌خودرو دیزل نخستین شرکت مجری الزام جدید استاندارد گارانتی، با خدمات گارانتی تا ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش یا سه سال کارکرد برای پیکاپ فوتون، مطلوب‌ترین شرایط خدمات در میان پیکاپ‌های فعلی دارای تولید انبوه را ارایه می‌کند.

این اقدام باهدف ارتقای کیفیت خدمات و فراهم‌سازی تجربه‌ای خوشایند و سریع و کارآمد برای مالکان پیکاپ فوتون صورت گرفته است.

ناوگان خودروهای خدمات سیار در شهر تهران نیز برای این پیکاپ تجهیز و فعال شده و آماده ارایه سرویس‌های دوره‌ای در محل مشتریان است.

با توجه به استقبال گسترده مشتریان از قدرت، کیفیت و امکانات پیکاپ فوتون، تولید و عرضه نسل‌های جدیدتر این محصول در برنامه‌های توسعه‌ای ایران‌خودرو دیزل قرار گرفته و قرار است پیکاپ‌های جدید این شرکت با طرح‌های خدماتی ویژه و مشابه، به زودی رونمایی و روانه بازار شوند.

با اجرای موفق طرح امداد سیار در پایتخت، توسعه آن به سایر کلان‌شهرهای کشور نیز در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

این طرح، بخشی از برنامه تحول خدمات پس از فروش محصولات ایران‌خودرو دیزل در حوزه خدمات است و با هدف کاهش مراجعه حضوری مشتریان و افزایش سرعت ارایه خدمات، نقش مهمی در بهبود تجربه کاربری خودروهای پیکاپ فوتون ایفا خواهد کرد.

پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک G۷ از پیشرانه ۲۳۸ اسب بخاری یورو شش مجهز به توربوشارژ با گشتاور ۳۶۰ نیوتن‌متر بهره می‌برد. این خودرو با گیربکس هشت سرعته ZF، سیستم چهارچرخ محرک با ترنسفر کیس برقی بورگوارنر آلمان، تجهیزات رفاهی، سانروف و گارانتی سه‌ساله یا ۱۰۰ هزار کیلومتری عرضه می‌شود و انتخابی ویژه برای ماجراجویان و علاقه‌مندان به آفرود به شمار می‌رود.