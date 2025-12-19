  1. استانها
آقامحمدی: تولید خودروهای برقی در کشور باید به صورت جدی دنبال شود

زنجان- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصمیم گروه صنعتی ایران ترانسفو برای ورود به حوزه تولید خودروهای برقی اقدامی ارزشمند و ستودنی است و این مسیر باید با جدیت دنبال شود.  

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی در جریان بازدید از خط تولید ترانسفورماتور در یک گروه صنعتی تولید کننده ترانس با اشاره به اهمیت توسعه صنایع داخلی افزود: آرزو دارم روزی برسد که در یک گروه صنعتی تولید کننده ترانس در حوزه تولیدات خودروهای برقی صفر تا صد را تولید و کشور را از واردات خودروهای برقی که امروزه دنیا به سمت آن رفته است، بی‌نیاز کند.

وی با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: آن روزی که رهبر معظم انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را بیان کردند، عده‌ای فکر می‌کردند با رفتن به سمت غرب مشکلاتشان حل می‌شود، اما گذشت زمان و بدعهدی غرب نشان داد که در اقتصاد باید به خودمان تکیه کنیم.

آقامحمدی خاطرنشان کرد: نیازی نیست به گذشته برگردیم، بلکه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم و توصیه‌های ایشان را در خوداتکایی جدی بگیریم.

وی افزود: مجموعه بزرگ صنعتی تولید کننده ترانس نشان داده که توانسته است در صنعت ترانسفورماتورسازی خوش بدرخشد و امیدوارم در آینده نیز بدرخشد.

