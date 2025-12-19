آخرین وضعیت پیامدها و خسارات بارندگی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: راه اصلی مسیر رفت بندرعباس – بندرخمیر بسته است و مسیر جایگزین برای رفت و آمد کلمتلی و منبع آب است.

وی گفت: مسیر اصلی جاسک -سیریک هم به دلیل طغیان رودخانه موقتاً بسته شده و مسیر جایگزین میناب – جگدان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: ۲۹ راه فرعی رو ستایی هم به صورت موقت بسته شده است.

حسن زاده گفت: برق شش هزار مشترک در شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، قشم و هرمز هم قطع شده است.

وی افزود: آب در هرمزگان هم حالت پایدار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: خطوط ارتباطی هم در شهرستان سیریک و میناب به علت قطعی برق هم با اختلال رو به رو است.

حسن زاده افزود: برای دو هزار و ۴۵ خانوار امداد رسانی صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین برای ۵۱ خانه در شهرستان‌های قشم و پارسیان اسکان اضطراری داده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: بیش از ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان هم دچار آبگرفتگی شده است.

حسن زاده گفت: بارش تگرگ در شهرستان‌های بندرعباس، رودان خساراتی وارد کرده که پس از ارزیابی اطلاع رسانی می‌شود.

وی بیان کرد: معابر در شهرستان‌های بندرخمیر، بندرعباس، قشم و سیریک و ۵ روستای بخش مرکزی شهرستان سیریک هم دچار آبگرفتگی شده است.