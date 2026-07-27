به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک و رودان به ریاست صفر صادقی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، و با حضور اعضای کمیته استان برگزار شد.

در این نشست، وضعیت طرح‌های هادی و نیازهای توسعه فیزیکی روستاهای چهار شهرستان به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

صفر صادقی پور با تأکید بر ضرورت نگاه کارشناسی و آینده‌نگر در تدوین و بازنگری طرح‌های هادی اظهار کرد: طرح هادی روستایی، سند توسعه کالبدی و هویت‌بخش روستاهاست و تصمیماتی که امروز در این کمیته اتخاذ می‌شود، مسیر توسعه و ارائه خدمات در سال‌های آینده را تعیین خواهد کرد.

وی افزود: توزیع عادلانه کاربری‌ها، به‌ویژه پیش‌بینی اراضی مورد نیاز برای تأمین مسکن جوانان و توسعه خدمات عمومی، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به نقش مدیریت محلی در اجرای طرح‌های هادی، گفت: دهیاران به‌عنوان مدیران محلی باید با تسلط کامل بر نقشه‌های مصوب، نقش مرزبانان توسعه روستایی را ایفا کرده و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز یا تغییر کاربری خارج از ضوابط قانونی برخورد کنند.

وی تصریح کرد: استانداری هرمزگان از اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی که در چارچوب طرح‌های هادی تعریف شده‌اند، حمایت کامل خواهد کرد.

در پایان، پس از بررسی پرونده‌های مربوط به روستاهای شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک و رودان و اعمال اصلاحات پیشنهادی، طرح‌های هادی و نقشه راه توسعه فیزیکی این روستاها به تصویب نهایی اعضای کمیته رسید.