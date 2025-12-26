بازدید مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از نقاط پرخطر روستای طولا

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید با حضور مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، حسین امیرتیموری فرماندار شهرستان قشم، هادی شریف‌زاده معاون عمرانی فرمانداری، آناهیتا احترامی بخشدار مرکزی شهرستان قشم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

حسن‌زاده در حاشیه این بازدید با تأکید بر لزوم آمادگی جامعه محلی در شرایط بحرانی اظهار داشت: هر محله باید یک نماینده مردمی آشنا به تمامی معابر و مسیرهای ورود و خروج معرفی کند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی کامل و جامع درباره شرایط جوی و هشدارهای لازم باید از سوی دهیاری به‌صورت مستمر به اهالی روستا انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین تصریح کرد: آب‌بندهای محلی اطراف روستا باید تقویت شده و کانال‌های دفع آب‌های سطحی مجدد مورد بررسی قرار گیرند و در صورت نیاز، عملیات لایروبی مجدد انجام شود.