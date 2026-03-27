مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان: سیل اخیر خسارات جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: در این مدت گزارش هایی از خسارت مالی به بخش کشاورزی در شهرستان حاجی آباد رسیده که ارزیابی های کارشناسی در حال انجام است.

وی درباره وضعیت جاده های استان خاطرنشان کرد: برخی انسدادهای موقتی در غرب استان و جاده بندر خمیر به بندرلنگه گزارش شد که همزمان با عملیات بازگشایی، مسیر دژگان به‌عنوان جاده جایگزین در دسترس رانندگان قرار گرفت.

وی همچنین از پیش بینی مسیر سیریک برای جایگزینی جاده جاسک به بشاگرد خبر داد که این مسیر هم شاهد انسداد موقتی بوده است.

حسن زاده اضافه کرد: سیل و بارندگی اخیر موجب آسیب هایی به برخی خطوط ضعیف و متوسط شبکه برق و در نتیجه قطع برق مقطعی در برخی نقاط بندرعباس ، قشم ، بندرلنگه و سیریک شد که بیشتر آنها برطرف شده است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان برخی آبگرفتگی ها نیز در معابر قشم ، کیش و بندرعباس گزارش شده که با توجه به حجم بارندگی ها می توان آنها را طبیعی تلقی کرد.

حسن زاده ضمن تاکید بر پایدار بودن وضعیت کلی استان و آمادگی کامل دستگاه های اجرایی و امدادی از مردم خواست با توجه به تشدید و تداوم بارندگی تا روز شنبه، همچنان توصیه های ایمنی مانند پرهیز از رفت و آمدهای غیرضروری، تعطیلی فعالیت های دریایی، دوری از حاشیه رودخانه‌ ها و نرفتن به سوی ارتفاعات را جدی بگیرند.