فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه ناگوار، اظهار کرد: فرامرز توفیقی یکی از کارکنان اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ماسال در حین انجام وظیفه و مأموریت کاری، بر اثر سانحه تصادف جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه این همکار پرتلاش از نیروهای متعهد و مسئولیتپذیر مجموعه راهداری استان بود، افزود: این حادثه تلخ موجب اندوه و تأثر عمیق خانواده بزرگ راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان شد و جامعه خدمت رسان این حوزه را داغدار کرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان با اشاره به نقش مهم کارکنان راهداری در تأمین ایمنی راهها، بهویژه در شرایط سخت جوی و مأموریتهای شبانهروزی، تصریح کرد: کارکنان این مجموعه همواره با روحیهای جهادی و ایثارگرانه در مسیر خدمت به مردم و حفظ ایمنی کاربران جادهای تلاش میکنند و وقوع چنین حوادثی برای این مجموعه بسیار تلخ و سنگین است.
وی در پایان تأکید کرد: پیگیریهای لازم در خصوص ابعاد این حادثه در دستور کار قرار دارد و مجموعه راهداری استان، خود را در کنار خانواده این همکار عزیز میداند.
