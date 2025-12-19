فاطمه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ادامه بارش باران در پنجشنبه و صورت شدیدتر در امروز، جمعه خبر داد.

وی افزود: طی امروز با تشدید فعالیت سامانه بارشی وقوع رواناب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و در برخی نقاط بروز خسارت قابل پیش بینی است‌.

زارعی از کاهش محسوس دمای هوا در هفته آینده خبر داد و افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه که ادامه فعالیت سامانه را به شکل ضعیف‌تر و به صورت بارش برف در اغلب نقاط استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به پیش بینی‌های انجام شده باید از چرای دام و قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها جدا خودداری شود.

وی ادامه داد: همچنین جلوگیری از سفرهای غیر ضروری، احتیاط در تردد، رعایت سرعت مطمئنه و در صورت اعزام به سفر همراه داشتن تجهیزات سفرهای زمستانی مثل زنجیر چرخ و سوخت کافی توصیه می‌شود.