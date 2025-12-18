محمد علی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگیهای اخیر در استان، ضمن قدردانی از همکاری مردم، گفت: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی، تأکید اصلی مسئولان استان در ستاد مدیریت بحران بهویژه استاندار محترم، حفظ جان مردم بهعنوان اولویت نخست بوده است.
وی افزود: با وجود بارندگیهای شدید و لغزندگی جادهها، بهدلیل رعایت نکات ایمنی از سوی مردم، حوادث جادهای در حداقل ممکن بوده که جای تقدیر دارد و انتظار میرود تا پایان دوره هشدار، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری، این همکاری ادامه داشته باشد.
آخوندی با اشاره به میزان بارشها اظهار کرد: در برخی نقاط استان بارندگیهای قابل توجهی ثبت شده و بارشها بهصورت پیوسته در سطح استان ادامه داشته و روانآبهای ایجادشده مشکلساز نبودهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در برخی آبنماها محدودیتهای موقت تردد اعمال شده که از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاعرسانی میشود و همزمان با روز حملونقل، از رانندگان و فعالان این حوزه بهدلیل تلاشهای شبانهروزی قدردانی میکنیم.
آخوندی بیان کرد: تمام دستگاههای خدماترسان و عملیاتی از جمله شهرداریها، هلالاحمر، اورژانس و تیمهای مدیریت سیلاب در آمادگی کامل قرار دارند و تاکنون گزارشی از خسارت دریافت نشده است.
وی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی گفت: از اواخر هفته کاهش دما و احتمال بارش برف در روز جمعه در نوار شمالی و بخشهایی از شرق استان پیشبینی میشود بنابراین از مردم درخواست میکنیم ضمن رعایت احتیاطهای لازم، نکات ایمنی را جدی بگیرند تا این شرایط به حادثهای ناگوار تبدیل نشود.
