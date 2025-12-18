بارندگی شدید در لامرد بیش از ۶۰۰ خانه را دچار خسارت کرد

عبدالحمید احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای اخیر در مناطق جنوبی فارس گفت: از سه روز قبل بارندگی در شهرستان لامرد داشتیم و تاکنون میزان بارندگی حدود ۱۶۰ میلیمتر بوده است.
وی افزود: بر اساس اطلاعیههای قرمز هواشناسی، چندین جلسه مدیریت بحران برگزار شد و تیمهای امدادی شهرستان با اولویت دستگاههای خدماتی شبانهروزی به ارائه خدمات میپردازند.
احمدیزاده ادامه داد: تاکنون حدود ۷۰۰ تماس با هلالاحمر انجام شده و با کمک نیروهای بسیجی و مردمی بازدیدها و خدماترسانی در سه تا چهار روستا که مسیرهای دسترسیشان قطع بود، انجام شده است. خوشبختانه با اطلاعرسانی قبلی مشکل جدی ایجاد نشده است و حتی بیماران نیازمند خدمات نیز با ساختارهای موجود خدماترسانی شدهاند.
وضعیت خسارت سیلابها
معاون فرمانداری لامرد درباره خسارتها توضیح داد: خسارتها دو نوع هستند؛ خسارت اولیه که شامل آبگرفتگی منازل و نیازهای اولیه مردم است و توسط هلالاحمر پیگیری میشود و خسارت ثانویه که بعداً توسط دستگاههای اجرایی بررسی و به فرمانداری و استانداری اعلام میشود.
وی افزود: تاکنون هیچ ساختمان به صورت کامل تخریب نشده است، اما به واسطه آبگرفتگی در بافتهای فرسوده، بخشهای مختلف شهرستان دچار خسارت شدهاند.
احمدی زاده گفت: آمار خسارتهای منازل در شهرستان لامرد شامل بخش مرکزی حدود ۳۵۰ خانه، بخش علامرودشت ۸۰ خانه، بخش چاهورز ۹۵ خانه، بخش خیرگو ۲۸ خانه و بخش اشکنان ۴۹ خانه است.
وضعیت زیرساختهای آب، برق و گاز؛
معاون فرمانداری لامرد در مورد وضعیت زیرساختها افزود: آبرسانی در شهرستان لامرد مشکلی ندارد و با توجه به پر بودن مخازن، خدماترسانی مستمر انجام میشود. در حوزه برق، برخی مناطق در روزهای اولیه دچار قطعی ۸ تا ۱۰ ساعته شدند که به دلیل قطع ایستگاه برق بخش اشکنان بود و تیمهای خدماتی بلافاصله اقدام به ترمیم کردند. پس از هفت تا هشت ساعت، برق ایستگاه و بخش به تناسب وصل شد.
وی درباره وضعیت گاز شهرستان تصریح کرد: گاز نیز تا کنون مشکلی نداشته و خدماترسانی بدون وقفه ادامه دارد.
احمدی زاده در خصوص اینکه آیا این شهرستان از خط آبرسانی سد سلمان فارسی که در سیلاب اخیر دچار مشکل شده است، آب تأمین میکند، گفت: خیر، آب شهرستان لامرد از استانهای همجوار تأمین میشود و اکنون نیز مخازن آب شهرستان پر است و هیچ مشکلی به لحاظ آبرسانی نداریم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت موج دوم سامانه بارشی هماکنون و در شامگاه پنجشنبه، ۲۷ آذر در لامرد تأکید کرد: ستاد بحران در فرمانداری فعال است و دستگاههای خدماتی در آن حضور دارند. سامانه بارشی همچنان فعال است و بارندگی ادامه دارد، بنابراین تیمها آماده ارائه خدمات در تمام ساعات هستند.
