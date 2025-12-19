نفوذ روان آب باعث ریزش و تخریب بخشی از دروازه پنجاهه نائین شد

محمود مدنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگی روزهای اخیر و نفوذ آب به قسمتی از سازه آب انبار فیض در محله پنجاهه نائین، بخشی از جداره و دیواره دروازه پنجاهه فرو ریخت که در ساعات اولیه این واقعه، اعضای ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان بصورت میدانی در محل وقوع حاضر و ضمن بررسی موارد فنی کلیه دستگاههای خدمات رسان به اقدامات پیشگیرانه از خسارت بیشتر و آوار برداری و ساماندهی دفع آبهای سطحی صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی و مالی برای شهروندان در پی نداشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نائین با اشاره به علت این رخداد افزود: با توجه به اینکه دیوارهها و پِی ساباط مجاور دروازه مذکور خشتی بود و بالا آمدن روان آبها در داخل ساباط و نفوذ به پی و دیواره و جداره آن، باعث ریزش بخشی از دروازه شد.
وی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی طی چند سال گذشته با مشارکت اهالی محله، پشت بام، ساباط، دروازه آب انبار و بادگیر محله پنجاهه را مرمت کرده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نائین تاکید کرد: با حضور میدانی ستاد بحران شهرستان و رفع خطرات اضطراری احتمالی، مقرر شد بلافاصله پس از بارندگیها و با تأمین اعتبار لازم، موضوع مرمت و ترمیم بخشهای آسیب دیده و تخریب شده با مدیریت شهرستانی بررسی و انجام شود.
وی اضافه کرد: این آب انبار یک آب انبار عمومی و خیر ساز است و امورات آن توسط متصدی مشخص و به صورت مردمی انجام میشود.
به گزارش مهر، شهرستان نائین در روزهای اخیر بنابر اطلاع ادارهکل هواشناسی استان اصفهان، بیشترین میزان بارش را در سطح استان داشته و روستای چوپانان و شهر انارک این شهرستان دو ردیف اول را در جدول میزان بارشها به خود اختصاص دادهاند و صبح امروز نیز شاهد سفید پوش شدن شهر نائین همانند روستاهای این شهرستان هستیم.
