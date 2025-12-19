محمدرضا موفق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دستور شروع هفتمین دوره انتخابات در حوزه‌های انتخابیه شهرستان بجنورد بر اساس زمان‌بندی اعلامی، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از سوی وزیر کشور صادر شد و در ستاد انتخابات فرمانداری این شهرستان اعلام وصول شد.

وی افزود: بر این اساس، هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات در شهرستان بجنورد از روز جمعه ۲۸ آذرماه تا دوم دی‌ماه تشکیل می‌شود.

فرماندار بجنورد تصریح کرد: اعضای هیأت اجرایی شامل فرماندار، رئیس ثبت احوال، یک نفر حقوقدان و هشت نفر معتمد از اقشار مختلف مردم هستند که این افراد از میان ۳۰ نفر معتمد انتخاب خواهند شد.