طغیان رودخانه گز در سیریک بر اثر بارندگی شب گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، بارشهای شب گذشته باعث افزایش حجم آب رودخانه گز و خروج آن از بستر طبیعی در برخی نقاط شده که در پی آن، تردد در مسیرهای منتهی به رودخانه با اختلال مواجه شده است. ساکنان مناطق اطراف رودخانه از بالا آمدن سطح آب و نگرانی نسبت به خسارت احتمالی به منازل، زمینهای کشاورزی و راههای روستایی خبر میدهند.
بر اساس گزارشهای محلی، شدت جریان آب در ساعات ابتدایی بامداد موجب آبگرفتگی برخی معابر و دشواری در عبور خودروها شده و نیروهای امدادی و راهداری برای بررسی وضعیت و ایمنسازی مسیرها در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
مسئولان محلی با تأکید بر پرهیز از تردد در حاشیه رودخانه گز، از مردم خواستهاند تا فروکش کردن کامل سیلاب، از نزدیک شدن به بستر رودخانه و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری کنند.
گفتنی است بارندگیهای فصلی در روزهای اخیر در شرق استان هرمزگان ادامه داشته و دستگاههای اجرایی شهرستان سیریک در حال رصد شرایط و آمادگی برای مدیریت حوادث احتمالی هستند.
