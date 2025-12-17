  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

فرماندار رودان نسبت به شکل‌گیری رودخانه‌های فصلی هشدار داد

فرماندار رودان نسبت به شکل‌گیری رودخانه‌های فصلی هشدار داد

رودان- فرماندار شهرستان رودان از ایجاد رودخانه‌های فصلی در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر خبر داد و نسبت به دشوار شدن تردد در برخی محورهای ارتباطی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: در پی فعالیت سامانه بارشی، رودخانه‌های فصلی در مسیر بخش بیکاه به مرکز رودان و همچنین از روستای فاریاب تا رودخانه شکل گرفته است که این موضوع موجب دشوار شدن تردد در برخی راه‌ها شده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی افزود: با توجه به شرایط موجود، از شهروندان رودانی درخواست می‌شود ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، در عبور از مسیرهای حادثه‌خیز نهایت احتیاط را به عمل آورند.

فرماندار رودان همچنین از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواست آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی و تأمین ایمنی راه‌ها داشته باشند.

کد خبر 6692316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها