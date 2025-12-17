به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: در پی فعالیت سامانه بارشی، رودخانه‌های فصلی در مسیر بخش بیکاه به مرکز رودان و همچنین از روستای فاریاب تا رودخانه شکل گرفته است که این موضوع موجب دشوار شدن تردد در برخی راه‌ها شده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی افزود: با توجه به شرایط موجود، از شهروندان رودانی درخواست می‌شود ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، در عبور از مسیرهای حادثه‌خیز نهایت احتیاط را به عمل آورند.

فرماندار رودان همچنین از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواست آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی و تأمین ایمنی راه‌ها داشته باشند.