به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه شهرستان سرعین اظهار کرد: از گناهانی که کبیره بودن آنها با وعده عذاب در قرآن و اخبار مسلم شده، سخنچینی است. خداوند در سوره رعد میفرماید: «کسانی که قطع میکنند آنچه خداوند امر به وصل آن فرموده و در زمین فساد میکنند، برای ایشان است دوری از رحمت خداوند و بدی سرای آخرت». بر اساس تفسیر علما، نمّام یا سخنچین، با ایجاد تفرقه و نفرت بین مؤمنین، از مسیر اتحاد و محبت دور میشود و مستحق لعنت و عذاب است.
وی گفت: گرانی نتیجه تصمیمهای پراکنده و ناهماهنگ است و درمان آن نیز نیازمند بستهای هماهنگ، شفاف و پایدار است و بدون انضباط مالی و پولی، کاهش نااطمینانی و اصلاح سمت عرضه، هر کنترل قیمتی فقط بحران را به آینده منتقل میکند و مهار پایدار گرانی زمانی ممکن است که اقتصاد از مدیریت روزمره بحران به حکمرانی قاعدهمند و قابل پیشبینی عبور کند.
امام جمعه شهرستان سرعین عنوان کرد: دولت شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی اقتصاد ایران را از وضعیت بیثبات و واکنشی به مسیر تولیدمحور، مقاوم و قابل اصلاح هدایت کرد. عملکرد اقتصادی این دولت در محورهایی مانند رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد، افزایش نقدینگی، رشد صادرات غیرنفتی تا ۵۰ میلیارد دلار، کاهش نرخ بیکاری به حدود ۶/۷ درصد و رشد سرمایهگذاری و تولید داخلی قابل مشاهده است. این اقدامات پایهای برای ثبات و رشد آینده اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
خطیب جمعه سرعین افزود: در کنار مسائل اقتصادی، میراث فرهنگی شهرستان سرعین نیز نیازمند توجه است. این شهرستان همچنان فاقد موزه و مراکز آموزشی مرتبط با گردشگری و صنایع دستی است. مسئولان محلی و استاندار در سفر اخیر خود بر فعالسازی فضاهای بلااستفاده مانند طبقه دوم بازار لاله که متعلق به شرکت توسعه است، تأکید کردهاند تا زمینه آموزش و توسعه فرهنگی فراهم شود.
