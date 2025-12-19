قریشی: مسئولان با بکارگیری افراد متخصص مشکلات کشور را ریشه ای حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه، با بیان اینکه مدیریت اقتصادی باید به افراد عالم و با تجربه سپرده شود، افزود: اگرچه مردم تابه حال در برابر سختی و مشکلات اقتصادی ایستادگی کرده‌اند اما این مسئله منافاتی با مطالبه گری مردم ندارد.

امام جمعه‌ارومیه تاکید کرد: مسئولین باید مجاهدانه وارد میدان عمل شوند و با بکارگیری افراد متخصص و مجرب در پست‌های مدیریتی، مشکلات کشور را ریشه‌ای حل کنند.

حجت الاسلام قریشی با تاکید بر حفظ وحدت اظهار کرد: در کنار مطالبه گری نباید کوچک‌ترین خللی به اتحاد و انسجام وارد شود.

وی ادامه داد: مدیریت ارز و تقویت ارزش پول ملی را از مطالبات مردم اعلام کرد و گفت: باید مسئولان پاسخگوی مطالبات مردم باشند و نسبت به حل مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی، با اشاره به تغییر استراتژی دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم غاصب صهیونیستی اظهار کرد: بعد از این جنگ اخیر، دشمن از هجمه نظامی مأیوس شده و با هدف تغییر افکار و عقاید مردم با حربه فرهنگی و رسانه‌ای به دنبال ضربه زدن به نظام است.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به عظمت ماه رجب گفت: این ماه، فرصتی برای عبادت، روزه داری، احسان، انفاق و تهجد است و انسان برای مهمانی خداوند در ماه رمضان آماده‌تر می‌شود.

وی در آستانه شب یلدا، گفت: شب یلدا و صله رحم جزو سنت‌های نیک است، نباید اجازه دهیم این سنت‌ها فراموش شود یا جایگزین سنت‌های بیگانگان شود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اثرات صله ارحام نیز افزود: این سنت سبب آسان شدن حساب در روز قیامت شده و عمر انسان را زیاد می‌کند.

وی، مودت و محبت را محور اصلی خانواده دانست و گفت: برقراری محبت و علاقه بین همسران از نعمت‌های الهی است و برای پاسداری از این نعمت، زن و مرد باید تلاش کنند در زندگی با هم مدارا کرده و به یکدیگر محبت کنند تا بنیان خانواده تقویت شود.