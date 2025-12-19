نجات ۴۳ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در برف و کولاک کهگیلویه و بویراحمد

عادل رهبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پی هشدار هواشناسی و بارش برف و باران در کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ پایگاه عملیاتی ثابت و ۲۷ تیم عملیاتی با ۲۱ دستگاه خودروی ست نجات و آمبولانس در محورهای مواصلاتی استان مستقر بودند.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، شاهد ۴۳ مورد عملیات نجات و امدادرسانی در شرایط کولاک بودیم که از این تعداد، ۲۳ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز امن منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد مهمترین عملیات‌ها را انتقال یک بیمار اورژانسی از منطقه سرچنار به مراکز درمانی پاتاوه، رسیدگی به یک فقره تصادف در محور لیرتلخک و انتقال مصدومان به مراکز درمانی دهدشت، و همچنین نجات یک مادر باردار گرفتار در برف و کولاک شهرستان مارگون برشمرد.

وی همچنین از گیر افتادن چند نفر در روستای جلاله شهرستان دنا خبر داد و بیان کرد: تیم‌های عملیاتی برای نجات افراد گیر افتاده به منطقه چشمه دویی شبلیز اعزام شده‌اند.

رهبریان از مردم درخواست کرد با خودداری از سفرهای غیرضروری و به ویژه کوهنوردی در این شرایط جوی، همکاری لازم را با نیروهای امدادی داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.