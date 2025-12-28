  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۵۷

تلاش بی‌وقفه هلال احمر برای یافتن ۳ مفقودی در سیلاب «سرپری» کهگیلویه

تلاش بی‌وقفه هلال احمر برای یافتن ۳ مفقودی در سیلاب «سرپری» کهگیلویه

یاسوج- سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد از مفقود شدن سه نفر و تلاش برای بافتن آنها در پی بارش‌های سنگین در منطقه «سرپری» شهرستان کهگیلویه خبر داد.

سید عادل رهبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید خبر مفقود شدن سه نفر در پی بارش‌های سنگین باران در کهگیلویه و بویراحمد گفت: عصر یکشنبه هفتم دی‌ماه، متأسفانه در پی بارش‌های سنگین در منطقه سرپری از توابع شهرستان کهگیلویه، سه نفر از هم استانی‌هایمان مفقود شده‌اند.

وی افزود: تیم‌های تخصصی امداد و نجات ما بلافاصله و با حداکثر توان در منطقه حاضر شدند و عملیات جستجو را آغاز کردند، اما متأسفانه شرایط جوی بسیار نامساعد این عملیات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح تیم‌های اعزام شده به منطقه سرپری گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، تیم‌هایی از شهرستان‌های گچساران، تیم‌های واکنش سریع و واحد سگ‌های جستجو و نجات آنست از معاونت امداد و نجات استان در حال اعزام به منطقه هستند.

وی تصریح کرد: همچنین تیم‌های تخصصی جستجو و نجات در محیط‌های آبی سیلاب از معاونت امداد و نجات استان نیز به منطقه اعزام شدند تا جستجوی سه مفقود در منطقه سرپری شهرستان کهگیلویه، با وجود بارش شدید و شرایط دشوار جوی، با تمام توان ادامه یابد.

کد خبر 6705353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها