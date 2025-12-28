سید عادل رهبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید خبر مفقود شدن سه نفر در پی بارش‌های سنگین باران در کهگیلویه و بویراحمد گفت: عصر یکشنبه هفتم دی‌ماه، متأسفانه در پی بارش‌های سنگین در منطقه سرپری از توابع شهرستان کهگیلویه، سه نفر از هم استانی‌هایمان مفقود شده‌اند.

وی افزود: تیم‌های تخصصی امداد و نجات ما بلافاصله و با حداکثر توان در منطقه حاضر شدند و عملیات جستجو را آغاز کردند، اما متأسفانه شرایط جوی بسیار نامساعد این عملیات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح تیم‌های اعزام شده به منطقه سرپری گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، تیم‌هایی از شهرستان‌های گچساران، تیم‌های واکنش سریع و واحد سگ‌های جستجو و نجات آنست از معاونت امداد و نجات استان در حال اعزام به منطقه هستند.

وی تصریح کرد: همچنین تیم‌های تخصصی جستجو و نجات در محیط‌های آبی سیلاب از معاونت امداد و نجات استان نیز به منطقه اعزام شدند تا جستجوی سه مفقود در منطقه سرپری شهرستان کهگیلویه، با وجود بارش شدید و شرایط دشوار جوی، با تمام توان ادامه یابد.