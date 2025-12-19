  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

برخورد پژو با کامیون در محور آزادشهر-شاهرود ۵ مصدوم برجای گذاشت

گرگان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان از وقوع یک حادثه تصادف با پنج مصدوم در محور آزادشهر به شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر جمعه بر اثر برخورد یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه کامیون در محور آزادشهر به شاهرود، بعد از راهدارخانه بالای گردنه خوش ییلاق، پنج نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادی پایگاه خوش‌ییلاق هلال احمر شامل سه امدادگر با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان پیش از رسیدن آمبولانس، توسط خودروهای شخصی به پایین گردنه منتقل شده بودند، افزود: امدادگران پس از ارائه کمک‌های اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، اقدام به انتقال آن‌ها به مراکز درمانی کردند.

سلیمی در مورد جزئیات انتقال مصدومان اظهار کرد: دو مصدوم شامل یک مرد ۱۸ ساله با ترومای صورت و بینی و یک خانم ۲۳ ساله با ترومای ساق پا، توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر منتقل شدند.

کد خبر 6695156

