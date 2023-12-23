۵ استان درگیر برف و کولاک زمستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلالاحمر در اطلاعیهای با اشاره به اقدامات و خدمات این جمعیت در هفته گذشته، از امدادرسانی به بیش از ۱۴۰۰ نفر در حوادث جوی، جادهای، کوهستان خبر داد. جزئیات این اطلاعیه به شرح ذیل است؛
از ۲۵ آذر تا اول دی ۱۴۰۲ در سطح کشور ۶۷۷ مورد عملیات و خدمات امداد و نجات به ثبت رسیده است که نسبت به هفته ماقبل خود شاهد رشد ۲ درصدی عملیات و خدمات امداد و نجات هستیم. بر پایه اطلاعات ثبت شده طی هفته گذشته با حضور نجاتگران جمعیت هلالاحمر به ۱۴۶۸ نفر خدمات لازم امداد و نجات ارائه شد، ۳۳۰ مصدوم و بیمار در سوانح مختلف به مراکز درمانی انتقال، ۳۶۵ مصدوم و بیمار در محل حادثه خدمات درمانی پیش بیمارستانی را دریافت کردند. طی این مدت زمان، ۲۶ نفر آسیب دیده و در راه مانده اسکان اضطراری یافتند. بیشترین عملیات امداد و نجات در استانهای اصفهان، مازندران، گلستان و سمنان بوده است که به ترتیب انجام ۷۴، ۴۱ و ۲۹ عملیات انجام شده است.
طی هفته گذشته ۴۳۲ مورد عملیات امداد و نجات در سوانح جادهای در محورهای برون شهری کشور توسط نجاتگران جمعیت هلالاحمر به انجام رسیده است که منجر به انتقال ۲۵۰ مصدوم به مراکز درمانی، درمان ۷۰ مصدوم در محل حادثه و رهاسازی ۹۸ مصدوم محبوس شده در خودرو طی ۹۷ عملیات نجات فنی شده است. بیشترین عملیات جادهای در استانهای اصفهان، مازندران، خراسان رضوی و گلستان با انجام به ترتیب ۵۲، ۲۷ و ۲۶ عملیات بوده است.
از ۲۵ آذر تا اول دی ۱۴۰۲ در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی ۱۶ استان کشور ۲۳ مورد عملیات نجات و امداد توسط نجاتگران جمعیت هلالاحمر به انجام رسیده است که طی این مدت ۲۵ نفر نجات و به مناطق امن انتقال، ۲ نفر از مصدومین به مراکز درمانی انتقال و ۳ نفر در محل حادثه درمان شدند. بیشترین عملیات امدادی در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی، در استانها فارس و البرز و به ترتیب با انجام ۴ و ۳ عملیات بوده است.
طی هفته گذشته به دلیل کولاک برف در ۵ استان آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد و با حضور ۱۶ تیم عملیاتی در محور کوهستانی و برفگیر به ۵۶۰ نفر درراه مانده و آسیبدیده خدمات لازم امداد و نجات ارائه شد. طی این مدت ۶ نفر اسکان اضطراری و ۴ نفر به مناطق امن انتقال یافتند. بیشترین عملیات امدادرسانی در عملیات برف و کولاک در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان و با امدادرسانی به ۲۳۱، ۱۷۲ و ۱۴۱ نفر بوده است.
شهروندان توجه داشته باشند که در روزهای برقی از سفر به مناطق صعبالعبور و ناشناخته کوهستانی و جنگلی و سفرهای فردی و یا تکنفره پرهیز کنند. قبل از انجام سفر، بهتر است که به اخبار هواشناسی توجه کنند و در صورت هشدار هواشناسی مبنی بر احتمال بارش باران و برف، از اطراق در حاشیه رودخانهها و یا کوه پیمایی، پرهیز کنند.
هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق جنگلی، کوهستانی و جادهای میتوانند با شماره ۱۱۲ هلالاحمر تماس بگیرند. امدادگران هلالاحمر بهصورت ۲۴ ساعته آماده خدماترسانی به هموطنان هستند؛ همچنین برای دریافت آموزشهای اولیه درباره امدادرسانی در حوادث، با مراجعه به سایت آموزش جمعیت هلالاحمر khadem.ir میتوانند نکات و موارد لازم را فراگیرند.
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