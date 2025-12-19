به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب، اظهار داشت: پیامبر اسلام می‌فرماید که در ماه رجب، رحمت الهی چون باران بر امت اسلامی می بارد. رسیدن به فضیلت شب قدر ماه مبارک رمضان نقطه آغازش از ماه رجب است، ذکر خداوند و استغفار به درگاه الهی در این ماه خیلی سفارش شده است.

امام باقر (ع) علمدار جهاد تبیین

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبت ولادت حضرت امام باقر (ع) و با بیان اینکه ایشان یک نهضت علمی و تبیینی را شروع کرد و اسلام حقیقی را از آنچه که بنی امیه به عنوان اسلام به مردم معرفی کرده بود، خالص و روشن کرد و معارف دین و بنیان فکری شیعه را احیا کرد، گفت: امام باقر (ع) علمدار جهاد تبیین در عصر سیاه، تاریک و پر فتنه زمان بنی امیه بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت سوم دی و شهادت امام علی نقی (ع)، عنوان کرد: ایشان در محاصره متوکل عباسی بود، ولی با شبکه سازی توانست حقایق اسلام و شیعه را به جوامع اسلامی معرفی کند.

حجت الاسلام شاهرخی همچنین با اشاره به شب یلدا، گفت: یلدا یعنی زایش و رویش، زایش و رویش مهربانی، محبت و....

مردم از گرانی بی منطق رنج می‌برند

وی ادامه داد: میان فرهنگ اسلامی و ایرانی پیوند مستحکمی وجود دارد، پیوندی که می‌تواند در این شب در دورهمی هایی که شکل می‌گیرد همراه با احترام به بزرگان و ارتباط با قرآن و کتاب‌های ادبی و شکل بگیرد، این دور همی ها به معارف اسلامی مزین شود، چه خوب است در چنین شب‌هایی به یاد هم نوعان، اقوام و خویشان و اطرافیان مستحق هم باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گرانی اجناس مردم را رنج می‌دهد، مردم از گرانی بی منطق رنج می‌برند، افزود: اتاق اصناف، بازاریان مسلمان و انقلابی به کمک دستگاه‌های مسئول برای کنترل بازار و کشف احتکار بیایند.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه در درون استان خودمان طرح نوعی دراندازیم، همه کمک کنند، گفت: بارفروشی‌ها برای کنترل بازار میوه کنترل شود، آیا این نرخ گذاری با قیمت فروشگاه‌ها با هم همخوانی دارد؟ بارفروشی های میوه و تولید کننده ها باید کنترل شوند، اجازه داده نشود که بیش از این مردم به رنج بی افتند.

همه به کمک رصد بازار بیایند

وی، تاکید کرد: احتکار و محتکر ملعون است، عموم مردم از محتکر و گران فروش متنفر هستند، متدین‌ها در بازار بگردند، تذکر بدهند، بازاریان را به روز قیامت تذکر و هشدار بدهند. امام علی (ع) می‌فرماید که احتکار شیوه انسان‌های شرور است، پیامبر اسلام می‌فرماید هر کس آرزو داشته باشد که کالایی را بر امت اسلامی گران بفروشد، ۴۰ سال از اعمالش قبول نیست، به جای این همه تبلیغات بی خود بی جهت در سطح شهر که هیچ تأثیری در سبک زندگی ایرانی و اسلامی مردم ندارد، این سخنان ائمه و روایات را گفتمان سازی کنید.

نماینده ولی فقیه در لرستان، تاکید کرد: بر اساس روایات تاجر راستگو روز قیامت با شهدا است، اینها را بگویید، باید با اقدامات و گفتمان سازی و کارهای تبلیغاتی و بهره گرفتن از پیشکسوتان ایثار و جهاد بازار را رصد و کنترل کنیم.

حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود از مجموعه راهداری در راستای ارائه خدمات در فصل سرما تقدیر کرد و گفت: همچنین از رانندگانی که نماز گذاران نماز جمعه را جابجا می‌کنند تقدیر و تشکر می‌کنم.