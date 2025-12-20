به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح، روز شنبه جلسه وحدت حوزه و دانشگاهیان با حضور حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم‌آباد برگزار شد.

این نشست با هدف تقویت هم‌افزایی میان حوزه و دانشگاه و تبیین ضرورت وحدت علمی و فرهنگی برگزار شد و در ابتدای مراسم، حجت‌الاسلام شاهرخی با خیرمقدم به حضار و تقدیر از حضور دکتر رنجبر، ایشان را از افتخارات استان لرستان و چهره‌های ملی و شناخته‌شده علمی کشور معرفی کرد که سوابق درخشان علمی، مدیریتی و خدمات ارزنده‌ای در مسیر انقلاب اسلامی دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به سوابق علمی و مدیریتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، خاطرنشان کرد: ریاست دانشگاه تربیت مدرس و مسئولیت‌های علمی برجسته از جمله کارنامه‌های ارزشمند دکتر رنجبر است و انتخاب ایشان با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، مایه افتخار استان و کشور بوده است.

ضرورت بهره‌گیری از شخصیت‌های مرتبط با حوزه و دانشگاه

وی تأکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه نیازمند بهره‌گیری از شخصیت‌هایی است که با هر دو نهاد علمی ارتباط عمیق دارند. در این راستا، دعوت از دکتر رنجبر و حضور ایشان در این نشست، فرصتی مغتنم برای تقویت تعامل میان حوزه و دانشگاه فراهم کرده است.

فعالیت‌های دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه در استان لرستان فعالیت‌های مستمری دارد و چند روز پیش پیش‌نشستی با حضور اساتید برگزار شد که در آن مقرر شد حداقل سه جلسه تخصصی با موضوعات مشخص پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه و هم‌افزایی علمی برگزار شود.

نگاه عمیق اسلامی به علم

وی با بیان اینکه حوزه و دانشگاه دو شعبه از یک مؤسسه علمی هستند، اظهار داشت: علم توحیدی دارای شاخه‌های مختلف است، اما نهایت همه آن‌ها باید به بندگی خداوند، تسلیم در برابر احکام الهی و تحقق پیشرفت، عدالت، رفاه و معنویت منتهی شود.

مقابله با تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به تلاش‌های مستمر دشمنان برای ایجاد اختلاف میان حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی همواره در پی جدا کردن این دو نهاد بوده‌اند، چراکه پیشرفت کشور در سایه وحدت و هم‌افزایی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود.

وی همچنین به واکنش رسانه‌های معاند نسبت به برخی سخنان درباره وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود: حتی سخنرانی یک روحانی در یک استان نیز توسط دشمنان رصد می‌شود و آنان برای خدشه‌دار کردن این وحدت سرمایه‌گذاری رسانه‌ای می‌کنند؛ بنابراین باید با هوشیاری بیشتری از این اتحاد صیانت کنیم.

قدردانی از دبیرخانه و تاکید بر استمرار جلسات

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی ضمن قدردانی از فعالیت‌های دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه در استان، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین گراوند، گفت: برنامه‌های متعددی در طول سال برگزار می‌شود و پیش از این نیز از حضور حضرت آیت‌الله اعرافی به‌عنوان سخنران ویژه بهره‌مند شدیم که تأکید داشتند الگوی وحدت حوزه و دانشگاه در لرستان به‌صورت ویژه طراحی و اجرا شود.

وی در پایان با دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه برای حضور فعال در نشست‌های آینده خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این جلسات و تمرکز بر موضوعات روشن و کاربردی، گام‌های مؤثری در جهت تقویت وحدت حوزه و دانشگاه و تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی برداشته شود.