زندی: نتایج خوب تیم نساجی امیدوارکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب زندی ظهر جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره شرایط این تیم اظهار داشت: از ابتدای فصل اهداف مشخصی را ترسیم کرده بودیم که خوشبختانه تا این مقطع نتایج قابل قبولی به دست آمده است. با این حال، تأکید میکنم صرف کسب نتایج خوب به معنای دستیابی به قهرمانی نیست و این روند باید با ثبات و تمرکز تا پایان فصل ادامه پیدا کند.
وی افزود: در بخشهای مختلف باشگاه اقدامات مهمی انجام شده، اتفاقات ویژهای در راه است که میتواند برای مجموعه باشگاه و هواداران نساجی خبرهای خوشی به همراه داشته باشد و در ادامه فصل آثار آن را مشاهده خواهیم کرد.
مدیرعامل نساجی با اشاره به برنامههای زیرساختی خاطرنشان کرد: در حوزه امکانات و کمپ تمرینی نیز برنامههایی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم مجدداً در حال پیگیری است. همچنین در زمینه نقلوانتقالات و یارگیری، کارها بر اساس برنامهریزی مشخص پیش میرود، اما ارزیابی نهایی از عملکرد زمانی امکانپذیر است که به نقطه مطلوب برسیم.
زندی در پایان گفت: در حال حاضر در مسیر تعیینشده حرکت میکنیم و با آرامش و تمرکز، تلاش داریم این مسیر را با لذت و انگیزه ادامه دهیم تا در نهایت بتوانیم به اهداف مدنظر باشگاه دست پیدا کنیم.
