به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانهای جامعه اظهار کرد: همانگونه که در عرصههای دیگر نیازمند آمادگی هستیم، در حوزه فرهنگ نیز باید آرایش مناسب داشته باشیم تا دشمن نتواند با تحریف هویت ایرانی اسلامی، مسیر نادرستی را بهعنوان راه نجات معرفی کند.
وی افزود: این القائات بخشی از یک جنگ هدفمند است و همه آحاد جامعه وظیفه دارند با هوشیاری، مانع تحقق اهداف دشمن شوند و اجازه ندهند کوچکترین خللی در باورها و ارزشها ایجاد شود.
امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت همبستگی داخلی تصریح کرد: امروز زمان آن است که مردم و مسئولان در کنار یکدیگر، با انسجام و آمادگی کامل در برابر هجمههای دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند نقشههای طراحیشده به نتیجه برسد.
مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود به رفتارهای رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده هر زمان صهیونیستها در بنبست قرار میگیرند، با سناریوهای ساختگی و مظلومنمایی، افکار عمومی را منحرف میکنند؛ حتی تا جایی که برای پیشبرد اهدافشان، دست به جنایت علیه همکیشان خود میزنند.
وی با اشاره به نسبت دادن برخی اقدامات به داعش خاطرنشان کرد: گروهی که هیچ نسبتی با اسلام ندارد، چگونه میتواند نماینده مسلمانان معرفی شود؟ اگر داعش ادعای مبارزه دارد، چرا حتی یکبار علیه صهیونیستها اقدام نکرده است؟
امام جمعه تبریز با مقایسه بازتاب رسانهای حوادث جهانی ادامه داد: امروز شاهد بزرگنمایی برخی اتفاقات محدود در کشورهای غربی هستیم، اما در مقابل، کشتار دهها هزار زن، کودک و غیرنظامی در غزه نادیده گرفته میشود؛ این دوگانگی، چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را آشکار کرده است.
مطهریاصل تأکید کرد: افکار عمومی جهان نسبت به گذشته آگاهتر شده و بسیاری میدانند ریشه این بحرانها در سیاستهای آمریکا و صهیونیسم نهفته است؛ تا زمانی که این رژیم اشغالگر به حیات خود ادامه دهد، آرامش واقعی در دنیا برقرار نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) از نگاه مسیحیان، این مناسبت را به هموطنان مسیحی تبریک گفت و با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب، پرسش از وجدان جهانی را یادآور شد که آیا تعالیم مسیحیت میتواند جنایات رخداده در غزه را تأیید کند؟
امام جمعه تبریز در ادامه به فرا رسیدن شب یلدا اشاره کرد و این آئین کهن ایرانی را فرصتی برای تقویت پیوندهای خانوادگی دانست و گفت: اصل دیدار، گفتوگو و شادمانی در این شب پسندیده است، و مسئولان اقتصادی و کنترل بازار باید کنترل بیشتری بخصوص در این ایام داشته باشند تا گران فروشی صورت نگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صلهرحم و شادی مشروع هیچ اشکالی ندارد، اما پرهیز از خوراکیهای حرام و روابط نادرست ضروری است، چرا که مجالسی که با گناه آمیخته باشد، مورد رضایت پروردگار نیست.
