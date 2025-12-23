به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل صبح سه‌شنبه در دیدار با عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اهمیت پیوند علم، ایمان و عدالت، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات و چالش‌های جهان امروز از دور شدن علم از معنویت و نادیده گرفتن نقش خداوند در پیشرفت‌های علمی نشأت می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش حیاتی نهادهایی مانند پزشکی قانونی در تحقق عدالت قضائی افزود: قضات برای صدور آرای عادلانه به پشتوانه علمی و کارشناسی دقیق نیاز دارند و نبود این پشتیبانی‌ها، تصمیم‌ها را بر پایه حدس و گمان شکل می‌دهد که هم اجرای عدالت را دچار مشکل می‌کند و هم وجدان انسانی را آسیب‌پذیر می‌سازد.

امام‌جمعه تبریز در ادامه به مباحث علمی از جمله ژنتیک اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های علمی بشر در برابر علم الهی بسیار محدود است و آنچه امروز انسان به آن افتخار می‌کند، تنها بخش کوچکی از دریای عظیم دانش الهی است که خداوند به اندازه ظرفیت انسان‌ها در اختیار آنان قرار داده است.

وی با تأکید بر خطر غرور علمی اظهار داشت: انسانی که بداند هر آنچه دارد از خداوند است، هرگز دچار تکبر، فخرفروشی و ظلم به دیگران نمی‌شود. وی قرآن کریم را نیز مبنای سخن خود قرار داد و گفت: «إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»؛ خشیت الهی، ثمره درک صحیح از علم است.

مطهری‌اصل با انتقاد از نظام سلطه جهانی افزود: مستکبران تلاش کرده‌اند بشر را از مسیر علم همراه با خدا دور کنند و او را به مادی‌گرایی و نزاع مشغول کنند، زیرا علم توأم با ایمان جایگاهی برای طاغوت‌ها باقی نمی‌گذارد.

وی وضعیت ناآرام روانی جوامع مدرن را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: با وجود امکانات گسترده مادی، بشر امروز از آرامش واقعی محروم است، چرا که خداوند را از زندگی فردی و اجتماعی خود کنار گذاشته است و طبق وعده الهی، اعراض از یاد خداوند، زندگی را تنگ و ناآرام می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و متخصصان سازمان پزشکی قانونی، بر ضرورت تقویت علم، معرفت و اخلاق در کنار یکدیگر تأکید کرد و گفت: پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران الگویی متفاوت است؛ علمی که در کنار پیشرفت، با ایمان، توکل و بندگی خدا همراه است و همین مسئله، دشمنان را نگران کرده است.