به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به شرایط حساس منطقه و اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: بارها ثابت شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی نه‌تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه حتی نمی‌توان به آن‌ها اتکا کرد.

به گفته او، رفتار این دو نشان می‌دهد به هیچ قاعده و اصول انسانی پایبند نیستند و نمونه بارز آن را می‌توان در وضعیت امروز سوریه و کشورهای عربی مشاهده کرد.

وی اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند گفت‌وگو با این دولت‌ها می‌تواند مشکلات را حل کند، در حالی‌که تجربه کشورهای مذاکره‌کننده نشان می‌دهد نتیجه‌ای جز خسارت و عقب‌ماندگی به بار نیاورده است.

مطهری‌اصل تأکید کرد: تنها زمانی آرامش به منطقه بازمی‌گردد که این رژیم کودک‌کش و جنایتکار از صحنه محو شود و مقاومت در لبنان و منطقه تقویت گردد.

امام جمعه تبریز در ادامه بخش دیگری از سخنان خود را به جنگ نرم و تلاش دشمن برای ضربه زدن به نسل جوان اختصاص داد.

او بیان کرد: دشمن به این جمع‌بندی رسیده که نمی‌تواند از طریق فشار فیزیکی ایران را وادار به عقب‌نشینی کند و به همین دلیل تمرکز خود را بر تضعیف ایمان، روح و هویت جوانان گذاشته است.

وی گفت: هدف آن‌ها این است که جوان ایرانی را از معنویت دور کرده و گرفتار مصرف‌گرایی و هوا و هوس کنند. وظیفه ماست که در همان نقطه‌ای که دشمن حمله می‌کند، دفاع و کار فرهنگی جدی انجام دهیم.

مطهری‌اصل همچنین به موضوع مصرف آب و انرژی اشاره کرد و گفت: بسیاری از منابع حیاتی کشور در سایه بی‌توجهی هدر می‌رود و لازم است خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان در مدیریت مصرف دقت بیشتری داشته باشند.

او تأکید کرد: بخش مهمی از اسراف‌ها با تغییر رفتارهای ساده قابل جلوگیری است.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم گفت: با وجود تورم و گرانی، وظیفه شرعی و ملی ما حمایت از دولت است؛ چراکه موفقیت دولت به معنای موفقیت کشور است. اما در عین حال، دولت باید با جدیت بیشتری مانع افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.

او افزود: رشد ناگهانی قیمت دلار و طلا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و بسیاری از کالاهایی که ارتباطی با ارز ندارند نیز به‌طور نادرست تحت تأثیر این نوسانات گران شده‌اند.

او هشدار داد: ادامه شرایط موجود می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، در حالی که مردم ایران همواره در سخت‌ترین شرایط از انقلاب، جنگ تحمیلی و وضع تحریم‌های ظالمانه دشمن برای کشور عزیزمان پشتیبانی کرده‌اند.

مطهری‌اصل تأکید کرد: مسئولان باید بیش از گذشته برای رفاه و معیشت مردم تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به فرارسیدن سالروز شهادت آیت‌الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب بی‌اعتمادی‌هایی میان دو نهاد علمی کشور وجود داشت، اما امروز پیوند حوزه و دانشگاه ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت کشور است.

او افزود: وحدت به معنای ادغام نیست؛ هر نهاد مأموریت خود را دارد، اما باید در مسیر تعالی کشور هم‌افزایی داشته باشند.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره نقش مداحان گفت: جوانان باید پرشور، آگاه و علاقه‌مند به دفاع از کشور و ارزش‌ها باشند و مداحان نقش مؤثری در هدایت و تقویت این روحیه دارند.

او پیشنهاد کرد نشست‌ها و جلساتی برای بررسی و ارتقای محتوای مداحی‌ها برگزار شود.