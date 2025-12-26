روشن تن: بصیرت؛ سلاح ملت ایران در جنگ فرهنگی و اقتصادی با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل روشنتن در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به جایگاه تاریخی نهم دیماه، این روز را نماد آگاهی، هوشیاری و تجدید عهد ملت با ولایت دانست و اظهار کرد: بصیرت تنها مختص یک مقطع زمانی خاص نیست، بلکه توانایی تشخیص حقیقت در بزنگاههای حساس است؛ بصیرتی که اجازه نمیدهد انسان اسیر ظاهرسازیها و فریبهای دشمن شود.
وی با بیان اینکه دشمن همواره با چهرههای متفاوت ظاهر میشود، تصریح کرد: انتظار خیرخواهی از دشمن سادهاندیشی است. آنچه در شرایط فتنه راهگشاست، شناخت صحیح دوست و دشمن و حرکت نکردن در زمین طراحیشده از سوی جبهه مقابل است.
امام جمعه موقت تبریز با اشاره به تغییر شیوههای تقابل دشمن افزود: امروز خبری از صفآرایی نظامی نیست، بلکه تهاجم اصلی در حوزه فرهنگ و اقتصاد جریان دارد و جامعه اسلامی نیز باید متناسب با این شرایط، آرایش خود را تغییر دهد و هوشمندانه عمل کند.
روشنتن، تبعیت از ولایت فقیه را محور اصلی عبور از چالشها دانست و گفت: ولایت فقیه قطبنمای حرکت انقلاب اسلامی است و تنها با تمسک به این اصل میتوان مسیر حق را از باطل تشخیص داد و انقلاب را در مسیر تحقق اهداف بلند مهدوی حفظ کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سال نو میلادی، خطاب به پیروان ادیان الهی گفت: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد آزادگان است. مسیحیان جهان میتوانند با الهام از آموزههای حضرت عیسی (ع) و ارزشهای مشترک انسانی، در کنار مسلمانان در برابر ظلم، استکبار و ستم ایستادگی کنند.
امام جمعه موقت تبریز در تبیین مفهوم تقوا اظهار کرد: تقوا بهمعنای مراقبت در مسیر زندگی است؛ مسیری که پر از لغزشگاههاست و انسان بدون اتکال به خداوند، توان عبور سالم از آن را ندارد. تقوا همان عاملی است که انسان را از لغزش حفظ کرده و به قرب الهی میرساند.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب، این ماه را فرصتی ویژه برای بازگشت و خودسازی دانست و گفت: گاهی نسیم رحمت الهی در زمانهایی خاص میوزد و ماه رجب یکی از همین فرصتهای الهی است که انسان میتواند با بهرهگیری از آن، مسیر زندگی خود را اصلاح کند.
روشنتن با بیان اینکه ماه رجب ماه نور و مناسبتهای بزرگ دینی است، افزود: ولادت امیرالمؤمنین (ع)، امام باقر (ع) و مبعث پیامبر اکرم (ص) در این ماه قرار دارد و از ماههای حرام به شمار میرود؛ همانگونه که جنگ در این ماه حرام است، گناه نیز بهمثابه جنگ با خداوند بوده و باید ترک شود.
وی با تأکید بر جایگاه اعتکاف در این ماه خاطرنشان کرد: اعتکاف بهویژه برای نسل جوان فرصتی ارزشمند است؛ جوانانی که با حضور در این فضای معنوی، خود را در برابر بسیاری از آسیبهای آینده بیمه میکنند.
امام جمعه موقت تبریز با اشاره به میلاد امام جواد (ع) گفت: این امام همام نمونهای روشن از پیوند علم، حکمت و رهبری در سنین جوانی است و نشان میدهد که خردورزی و آگاهی محدود به سن خاصی نیست. معلمان و مربیان باید علم را در کنار تقوا به جوانان بیاموزند، چراکه تربیت صحیح نسل آینده، سرمایهای ماندگار و صدقهای جاری برای جامعه است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت شکرگزاری و مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: در نگاه دینی، تنها ترک گناه کافی نیست، بلکه شکر عملی نعمتها انسان را به سعادت میرساند. مصرف بهینه گاز نیز بهمعنای درست استفاده کردن است، نه محروم کردن خود از نعمتها؛ هرکس به اندازه نیاز و مسئولانه مصرف کند، به جامعه خدمت کرده است.
