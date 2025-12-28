به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مطهری‌اصل روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت تحقق اهداف واقعی دولت الکترونیک، گفت: الکترونیکی شدن خدمات زمانی معنا و فایده دارد که منجر به کاهش بروکراسی، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایتمندی مردم شود.

وی با قدردانی از زحمات مجموعه ثبت احوال استان، اظهار کرد: اصل حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات، اقدامی درست و برگرفته از تجربه‌های موفق جهانی است، چراکه هدف اصلی آن تسهیل امور مردم، کاهش مراجعات حضوری و کاهش هزینه‌های اداری است.

مطهری اصل افزود: در بسیاری از کشورها، الکترونیکی شدن فرآیندها موجب کاهش تعداد کارکنان اداری و کوچک‌سازی دولت شده است، اما متأسفانه در برخی موارد در کشور ما نه‌تنها کاهش نیروی انسانی اتفاق نیفتاده، بلکه با افزایش هزینه‌های جاری دولت نیز مواجه هستیم؛ این امر با فلسفه دولت الکترونیک سازگار نیست.

امام‌جمعه تبریز با اشاره به هزینه‌های سنگین بودجه عمومی و فشار آن بر دولت، تصریح کرد: اگر هزینه‌های غیرضروری، حقوق‌ها و مزایای انباشته کنترل نشود، بخش عمده‌ای از بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود و فرصت برای رسیدگی به مسائل اساسی مردم و توسعه کشور از بین می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی صحیح در حوزه اشتغال، خاطرنشان کرد: متأسفانه در جامعه ما گرایش افراطی به اشتغال دولتی وجود دارد، در حالی که تولید، کشاورزی و فعالیت‌های مولد باید به‌عنوان مایه افتخار شناخته شوند. این موضوع هم در تعالیم دینی و هم در تجربه‌های موفق جهانی مورد تأکید است.

مطهری‌اصل با اشاره به برخی هزینه‌های پنهان ناشی از طراحی و نگهداری سامانه‌های الکترونیکی، گفت: اگرچه فناوری‌های نوین ضروری است، اما باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هزینه‌های نرم‌افزاری، به‌روزرسانی‌ها و پشتیبانی فنی خود به معضل جدیدی برای دولت تبدیل نشود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه، برنامه‌ریزی فرهنگی و استفاده صحیح از ظرفیت دولت الکترونیک، ابراز امیدواری کرد: با تلاش مجموعه ثبت احوال و سایر دستگاه‌ها، روند ارائه خدمات روزبه‌روز به نفع مردم بهبود یابد و رضایتمندی عمومی بیش از پیش تقویت شود.